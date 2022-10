Deutschland-Tourismus auf Vor-Corona-Niveau

Lange Zeit hatte der Tourismus in Deutschland unter den Folgen der Pandemie zu kämpfen. Nun scheint endlich ein Ende in Sicht: Im vergangenen August erreichten die Statistiken erstmals das Vorkrisen-Niveau. Insgesamt 58,2 Millionen Übernachtungen verzeichneten Hotels, Gasthöfe und Pension in dem Monat, in dem in Deutschland in jedem Bundesland zumindest zeitweise Sommerferien waren. Das sind rund 4 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2021 und 0,6 Prozent mehr als im August 2019, dem Sommer vor der Pandemie.

Die Daten zeigen, dass vor allem der Inlandstourismus boomt: Im August 2022 übernachteten 49,3 Millionen Deutsche Bürger touristisch in ihrem eigenen Land. So gab es im Vergleich zum August 2019 einen Zuwachs von 4,8 Prozent touristischer Übernachtungen von Inlandsreisenden. Dennoch sind das 3,1 Prozent weniger Übernachtungen als im Vorjahr.

Vergleicht man die Daten mit jenen aus dem letzten Jahr, zeigt sich, dass der Auslandstourismus um gut drei Viertel (75,7 Prozent) auf 8,9 Millionen gestiegen ist. Dennoch ist hier noch Aufholbedarf: Im August 2019 waren es noch rund 17,5 Prozent mehr.

APA/Red.