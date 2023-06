Deutsche Gewerkschaft einigte sich mit mehreren Privatbahnen

Die deutsche Gewerkschaft EVG hat mit mehreren privaten Bahnunternehmen in Deutschland Abschlüsse für neue Tarifverträge erzielt, teilte sie am Dienstag mit. Die Einigung könnte Auswirkungen auf die Verhandlungen mit dem Marktführer Deutsche Bahn haben. Diese waren am Freitagabend nach fünf Verhandlungstagen auf diese Woche vertagt worden.

Bei der Transdev-Gruppe mit Unternehmen wie der Bayerischen Regiobahn, der Nordwestbahn oder Transdev Hannover konnte die EVG eigenen Angaben zufolge eine Entgelterhöhung von insgesamt 420 Euro im Monat erreichen. Hinzukomme eine Inflationsausgleichsprämie von 1.400 Euro. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags liege bei 21 Monaten.

Zahlreiche weitere Unternehmen hätten inzwischen angeboten, ebenfalls Tarifverträge mit einem Plus von 420 Euro bei 21 Monaten Laufzeit zu unterzeichnen oder auf dieser Basis weiterzuverhandeln. „Da sind mehr oder weniger abschlussreife Angebote dabei, das wird sich jetzt in den nächsten Tagen herausstellen“, sagte EVG-Tarifvorständin Cosima Ingenschay.

Die Deutsche Bahn solle sich an diesen Abschlüssen ein Beispiel nehmen. Der Transdev-Abschluss setze für diese Verhandlungen Maßstäbe. „Hier macht die Branche deutlich, was nötig ist, um die Leistungen der Beschäftigten auch finanziell zu honorieren.“

Details zum Verhandlungsstand mit der Deutschen Bahn wollte sie nicht nennen. „Wir haben einen Verhandlungsstand, den wir heute diskutieren wollen mit der zentralen Tarifkommission. Wir haben am Freitag bis spät in den Abend verhandelt und hatten dann nicht mehr die Möglichkeit der Rückkopplung mit unseren ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen in der zentralen Tarifkommission“, sagte Ingenschay. Das werde am Dienstag und am Mittwochvormittag nachgeholt.

Warnstreiks seien derzeit kein Thema. „Arbeitskampf ist immer das letzte Mittel. Im Moment sind wir sehr gut unterwegs.“ Der Verhandlungsstand mit dem Konzern sei so gut, dass es sich lohne, über ihn mit der Tarifkommission zu diskutieren.

Die Lohnerhöhung bei Transdev wird nach EVG-Angaben in zwei Schritten erfolgen: 290 Euro ab 1. November 2023 und weitere 130 Euro ab 1. August 2024 (für Nachwuchskräfte 150 und 70 Euro).

