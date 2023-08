Dertour: Auf der Donau gen Sonnenuntergang

Rund 60 Reisebürokräfte machten sich also auf den Weg nach Linz, wo es an Bord der MS Lilofee ging. Dort erwartete sie bereits Hannelore Wallinger, Key Account West bei Dertour und Rewe. Sie geleitete die Gäste zu herzhaften, gegrillten Köstlichkeiten und einem Gläschen Wein. Daneben wurden aber auch einige Informationen serviert. Mit an Bord waren Oliver Greifenstein, Atmosphere Hotels & Resorts & Colours of Oblu; Janine Kranz, Salzburger Flughafen GmbH; Corinna Ziegler, Fremdenverkehrsamt Malta sowie Constanze Anton-Grabner, Fremdenverkehrsamt Irland, die die Agents mit Neuigkeiten und Geheimtipps versorgten.

„Perfektes Wetter, perfekte Grillerei und dazu eine Portion interessanter Gespräche mit vielen News“, fasste etwa Doris Postl, Restplatzbörse Pasching, den Abend zusammen.