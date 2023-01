DER Touristik will Konkurrenten FTI schlucken

In der deutschen Reisebranche bahnt sich nach einem Bericht zufolge eine Großübernahme an: Die Rewe-Tochter DER Touristik wolle den Rivalen FTI aus München übernehmen, berichtete das Handelsblatt. Damit würden sich die Nummer zwei und drei in Europa nach dem Reisekonzern TUI zusammenschließen. FTI solle mit der DER-Marke Rewe Reisen in eine Holding eingebracht werden, hieß es.

Es sei in der Branche bekannt, dass FTI einen Investor benötige, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person. Es werde nun wohl nach einer deutschen Lösung gesucht. Die Frage sei, unter welchen Bedingungen Rewe mit DER einsteigen könne.

Entscheidend sei noch, ob ein Schuldenschnitt bei FTI mit einem Erlass der Hälfte der Verbindlichkeiten von rund einer Milliarde Euro gelinge, berichtete das Handelsblatt weiter. Das beträfe auch die staatlichen Finanzhilfen, die FTI zum Überleben während der Coronakrise erhielt. DER und Rewe wollten sich nicht äußern, FTI wollte nicht unmittelbar Stellung nehmen.

apa