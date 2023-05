DER Touristik schafft neue Hotelmarke

Das erste derartige Haus soll am ersten Juni auf der Insel Kos eröffnen. Danach soll die Marke zuerst in der Mittelmeer-Region, in weiterer Zukunft aber auch in der Langstrecke, expandieren.

Unter Ananea verspricht die Hotelsparte von DER Touristik ein „individuelles Urlaubserlebnis im Stil eines Boutique-Hotels“. Damit will man vor allem die Zielgruppe der 25 bis 40-jährigen ansprechen. Architektur und Inneneinrichtung werden in eher minimalistischer Form gehalten. Dafür sollen landestypische Naturmaterialien das Interior dominieren. Lokal gestaltet sich auch das Food-Konzept. Es soll auf einfachen, frischen und regionalen Zutaten basieren.