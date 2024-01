Der Falke des Tourismushimmels

Zwischen den schroffen Berggipfeln Österreichs und den sanften Küsten Italiens und Kroatiens, über die kulturellen Schnittstellen der Slowakei, Serbiens und Tschechiens, erstreckt sich das Netzwerk der Falkensteiner Gruppe. Diese Hotelkette, eine der prominentesten in Österreich, verwaltet ein Portfolio von 30 Resorts in eben genannten Ländern. Die Vielfalt ihres Angebots reicht von idyllischen Wochenendaufenthalten in den Bergen bis hin zu familienfreundlichen Strandurlauben.

Der Aufstieg des Falken

Die Wurzeln der Falkensteiner Gruppe reichen bis ins Jahr 1957 zurück. Damals eröffneten Maria und Josef Falkensteiner eine kleine Pension im Pustertal in Südtirol. Damals konnte noch niemand ahnen, dass daraus innerhalb der nächsten 67 Jahre eine der erfolgreichsten, familiengeführten Ferienhotelgruppen in Mitteleuropa werden würde. Gut 20 Jahre später übernahmen die Brüder Andreas und Erich Falkensteiner die Führung – und gründeten 1982 das erste Incoming-Büro in Südtirol unter dem Titel „Falk Tours“.

1995 tritt schließlich Otmar Michaeler in das Unternehmen ein, der bis heute die Rolle des CEOs übernimmt. Erich (Vorsitzender) und Andreas Falkensteiner sind nach wie vor Funktionäre im Aufsichtsrat.

Von Luxus-Resort bis Premium-Campingplatz

Heute ist Falkensteiner Hotels & Residences mit 27 Vier- und Fünf-Sterne-Hotels, zwei Apartment-Anlagen und einem Premium-Campingplatz in sechs europäischen Ländern vertreten. Über 2.000 Mitarbeiter kümmern sich um rund 4.400 Zimmer, ihre internationalen Gäste und deren Wohlbefinden. Die Philosophie hinter Falkensteiner: Jeder Standort soll individuell sein, eine eigene Geschichte erzählen. Und trotzdem Teil eines internationalen Netzwerks sein.

Österreichische Gastfreundschaft neu erfunden

In Österreich ist Falkensteiner mit zehn Standorten bestens aufgestellt. Eines der wohl prominentesten Hotels im Portfolio ist das Falkensteiner Schlosshotel Velden. Dieses prächtige Schloss am Ufer des Wörthersees in Kärnten kombiniert historischen Charme mit modernem Luxus und exzellenter Gastfreundschaft. Das Schloss erlangte einst Bekanntheit als Drehort der beliebten TV-Serie „Ein Schloss am Wörthersee“, die dort Anfang der 1990er-Jahre mit Roy Black in der Hauptrolle gefilmt wurde.

Ein weiteres Schmuckstück in der Kollektion ist das Falkensteiner Hotel Montafon – ein 5-Sterne-Hotel im Herzen des Montafon-Tals in Österreich, das luxuriöse Unterkünfte und kulinarische Vielfalt bietet. Es zeichnet sich durch ein Family Ecotainment-Konzept aus und bietet einen Acquapura Organic SPA-Bereich für Entspannung und Aktivitäten in der Natur.

Außerdem erwähnenswert: Das Falkensteiner Balance Resort Stegersbach. Dabei handelt es sich um ein exklusives Adults-only-Wellnesshotel mit einem beeindruckenden 2.700 m2 großen Acquapura SPA, das zwei Infinity-Pools und eine luxuriöse Saunalandschaft umfasst. Das Resort bietet eine einzigartige Symbiose aus Entspannung und Aktivität, eingebettet in die schöne Natur des südlichen Burgenlands.

Weitere Standorte in Österreich sind das Falkensteiner Hotel Schladming, das Falkensteiner Genuss & Wohlfühlhotel Mühlviertel, das Falkensteiner Hotel Sonnenalpe, das Falkensteiner Residences edel:weiss, das Falkensteiner Hotel Cristallo, das Falkensteiner Club Funimation Katschberg und das Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia.

Exportschlager

Auch in fünf weiteren europäischen Ländern ist die Falkenstein Gruppe aktiv. Hervorzuheben sind etwa das Falkensteiner Hotel Kronplatz in Italien, das Falkensteiner Hotel & Spa Iadera in Kroatien, das Falkensteiner Spa Resort Marienbad in Tschechien, das Falkensteiner Hotel Bratislava in der Slowakei, und das Falkensteiner Hotel Belgrade in Serbien.

Neben den Falkensteiner Residences edel:weiss in Kärnten hat man in den letzten Jahren zudem noch in eine weitere Apartmentanlage in Jesolo, die Falkensteiner Residences Jesolo, investiert. Mit dem Falkensteiner Premium Camping Zadar hat man außerdem einen Campingplatz der Sonderklasse geschaffen.