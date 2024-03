Der Aufstieg von Online-Marketing

Nur wenige suchen für ihre Urlaubsplanung heute noch das Reisebüro auf. Stattdessen werden Reisen zunehmend direkt von der Couch aus gebucht. Laut der neuesten ÖHV-Vertriebsstudie werden 67,4 Prozent der Nächtigungen im Online-Vertrieb gebucht. Umso wichtiger ist also die Online-Präsenz der Beherbergungsbetriebe. Ein durchgängiger Social Media Auftritt sei unverzichtbar, so ÖHV-Social Media-Experte Thomas Meyer.

Basiswissen ist Pflicht

Grundlage dafür ist solides Basiswissen, streicht Christoph Taussig, Leiter des ÖHV-Lehrgangs Online Marketing, hervor. Deshalb bietet der ÖHB genau dazu einen Fachlehrgang an. Was für Gen-Zs meist selbstverständlich ist, bleibt für so manchen eingesessnen Hotelier noch Neuland. Die neuesten Trends und Technologien des Online-Marketing zu verstehen, ist nicht nur Voraussetzung für einen stärkeren Direktvertrieb, sondern hilft auch bei dem Umgang mit Agenturen. „Jetzt weiß ich, wie ich Agenturen briefe und messen kann, ob sie ihre Arbeit gut machen. Der Lehrgang hat mir in vielen Bereichen die Augen geöffnet“, erklärt Iris Ablasser, Marketingleiterin vom Hotel Kowald in Loipersdorf und Absolventin des Lehrgangs.

KI, der neue Arbeitskollege

Und auch die Bedeutung von Künstlicher Intelligenz (KI) im Hotelmarketing wird zunehmend deutlicher und ist ebenfalls Thema des Lehrgangs. KI hat das Potenzial, Routineaufgaben zu automatisieren, menschliche Fähigkeiten zu erweitern und Ressourcen effizienter einzusetzen. Dennoch bleibt ein solides Verständnis der Grundlagen des Online-Marketings unverzichtbar. KI kann, wer es denn versteht, als unterstützendes Werkzeug dienen, beispielsweise bei der Erstellung von Inhalten, Bildern oder Videos sowie bei der Optimierung von Werbekampagnen.

PA/Red.