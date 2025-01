Dachgleiche für neues Restaurant im Familypark

Der Familypark in St. Margarethen, Österreichs größter Freizeitpark, hat die Dachgleiche seines neuen Themenrestaurants gefeiert. Der Bau des neuen Filippo’s Restaurant, das modernste Standards erfüllen soll, liegt voll im Zeitplan. Die Eröffnung ist für Juli 2025 geplant, wie Unternehmenssprecherin Lisa Wagner-Körmendi bestätigte.

Ambitioniertes Projekt

Die Bauarbeiten für das neue Restaurant begannen im September 2024 mit dem Abriss des bisherigen Filippo’s Restaurants. Bereits wenige Wochen später, kurz nach Halloween, standen die ersten Wände des Neubaus. Das Projekt umfasst neben der Gastronomie auch zusätzliche Büroflächen und Aufenthaltsräume für Mitarbeiter. Das neue Restaurant wird Platz für bis zu 460 Gäste bieten, darunter 260 Sitzplätze im Innenbereich und 200 weitere auf der Terrasse.

Der Neubau beeindruckt nicht nur durch seine Kapazitäten, sondern auch durch seine ambitionierte Bauzeit von weniger als einem Jahr. Mithilfe von Lean-Management-Prozessen konnten bisher alle Arbeiten planmäßig durchgeführt werden. Bisher wurden:

1.000 m³ Beton und 87.000 kg Bewehrung verarbeitet,

2.300 m² Fertigteil-Wände und 3.500 m² Deckenelemente verbaut.

Feierliche Dachgleiche

Am vergangenen Dienstag wurde die Dachgleiche mit einem feierlichen Fest begangen. Neben den am Bau beteiligten Unternehmen waren auch Gäste wie die Vizebürgermeister der Gemeinden St. Margarethen und Rust, Christian Schriefl und Georg Seiler, sowie Manfred Widder, Obmann des Weinbauvereins Rust, anwesend. Nach dem traditionellen Gleichenspruch und der Übergabe des Gleichengeldes wurde der Bau besichtigt. Den Abschluss bildete ein Themenbuffet.

Investition in die Region

Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 8,2 Millionen Euro. Besonders hervorzuheben ist der Fokus auf regionale Wertschöpfung, da heimische Unternehmen mit der Bauausführung beauftragt wurden. Bauherren-, Baufirmen- und Gemeinde-Vertreter trafen sich vor dem Rohbau des neuen Familypark-Themenrestaurant, das im Sommer 2025 eröffnet. Am Titelfoto abgebildet sind v.l.n.r. Lisa Wagner-Körmendi, Familypark/ Mathias Szöke, Amtsleiter Freistadt Rust/ Christian Rassner, bauhandwert/ Christian Schriefl, VBgm. St. Margarethen/ Stephan Ruesch, Sedlak Gmbh/ Kevin Dorl, Sedlak Gmbh/ Balazs Csandli, Familypark/ Sandra Simbürger, Sedlak GmbH/ Manfred Widder, Weinbauverein Rust/ Andreas Schauer, Familypark/ Paul Schindler, Familypark/ Geog Seiler, VBgm. Rust.

Über den Familypark

Der Familypark in St. Margarethen ist Österreichs größter Freizeitpark und zieht jährlich tausende Besucher an. Neben den über 30 Fahrattraktionen in vier Themenwelten bietet der Park auch 17 Gastronomiebetriebe. Während der Saison sind bis zu 270 Mitarbeiter in den Bereichen Gastronomie, Technik und Verwaltung tätig. Mit dem neuen Filippo’s Restaurant wird der Familypark seine gastronomischen Kapazitäten weiter ausbauen und Besucher mit einem modernen Konzept überzeugen.

