Corona-Regeln in China wieder gelockert

Laut insider-Quellen werden die sehr strengen Corona-Regeln in China wieder ein wenig entschärft. Bestimmten positiven getesteten Gruppen von Menschen soll es in Zukunft möglich sein ihre Quarantäne zu Hause abzuhalten. Diese Information kam von zwei Menschen, die mit dieser Situation vertraut und betroffen sind. Veröffentlicht werden diese und weitere Lockerungen voraussichtlich in den nächsten Tagen. Die Folge dieser Entschärfungen wäre eine Basisänderung der vorhandenen Null-Covid-Politik Chinas.

Die Null-Covid-Politik ging Anfang des Jahres sogar so weit, dass ganze Ortsteile und Städte von der Außenwelt isoliert wurden. Zu viel Hoffnung auf Verbesserung darf die chinesische Bevölkerung jedoch nicht haben. Insidern zufolge dürfen nur bestimmt ausgewählte Bürger während ihrer Quarantäne zuhause verweilen. Vorgesehen für die häusliche Quarantäne sind vor allem schwangere Frauen, ältere Menschen und Menschen mit Grunderkrankungen.

Die häusliche Umgebung muss aber auch bestimmte Bedingungen erfüllen, hieß es. Für eine Stellungnahme ist die Nationale Gesundheitskommission der Volksrepublik noch nicht bereit. Viele Demonstranten auf der Straße gehören zum aktuellen Stadtbild Chinas. Sie protestieren gegen die strikte Null-Covid-Politik, mit der die Regierung von Staatspräsident Xi Jinping die Coronazahlen senken will.

In der Vergangenheit waren Proteste wie diese im öffentlichen Raum eher selten, weshalb es momentan keine Vergleichsbeispiele gibt. Die Demonstranten sind nun Teil der jüngsten Welle des zivilen Ungehorsams in China.

APA/Red.