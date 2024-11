Buxbaum übernimmt Wiener Hotel Hollmann Beletage

Das Hotel Hollmann Beletage im ersten Wiener Gemeindebezirk hat mit Benjamin Buxbaum einen neuen Eigentümer. Der renomierte Wiener Gastronom, bekannt für das Haubenrestaurant Buxbaum im Heiligenkreuzerhof und die Brasserie Boxwood, wagt sich damit erstmals in die Hotellerie. Die Übernahme des Boutiquehotels, das 2003 von Robert Hollmann gegründet wurde, markiert für Buxbaum einen weiteren Meilenstein. „Die Hollmann Beletage ist mein erstes Hotel, und ich freue mich, weil wir schon lange Nachbarn sind“, erklärt er. Die Nähe zu seinem Lokal „Il Bosso“ in der Wollzeile macht die Verbindung zwischen seinen kulinarischen Projekten und dem Hotel besonders naheliegend.

Kulinarik als zentrales Element

Die Hollmann Beletage ist bekannt für ihr kreatives und hochwertiges Frühstück, das in der Wiener Boutiquehotellerie Maßstäbe setzt. Buxbaums kulinarisches Können bringt nun zusätzliche Möglichkeiten. Gäste können nicht nur im Hotel genießen, sondern haben auch Zugang zu seinen renommierten Lokalen in unmittelbarer Nähe. Mit der geplanten Eröffnung der Latin-inspirierten Cocktailbar „Il Bojito“ im Winter wird die Vielfalt der Angebote weiter ausgebaut. Diese Verbindung aus Hotellerie und Gastronomie macht die Beletage zu einem ganzheitlichen Genusskonzept.

Neue Pläne für die Zukunft

Unter der Leitung von Buxbaum stehen bereits erste Neuerungen an. Eine neu gestaltete Rezeption und Lobby sowie eine exklusive Luxussuite mit Dachterrasse sollen in den kommenden Monaten umgesetzt werden. Ziel ist es, die kreative Atmosphäre des Hauses zu erhalten und gleichzeitig neue Akzente zu setzen. Mit diesen Maßnahmen möchte er die Attraktivität des Hotels für anspruchsvolle Gäste weiter steigern und die Position des Hotels als führendes Boutiquehotel in Wien festigen.

Charmante Lage im Herzen Wiens

Das Hotel Hollmann Beletage liegt in der Köllnerhofgasse 6, mitten im historischen Zentrum Wiens. Die Umgebung ist geprägt von charmanten Gassen, eleganten Geschäften und kulturellen Highlights. Nur wenige Gehminuten entfernt befindet sich der berühmte Stephansdom, das Wahrzeichen der Stadt, sowie die Kärntner Straße, eine der bekanntesten Einkaufsstraßen Wiens. Auch die Wiener Staatsoper, das Mozarthaus und die prachtvolle Ringstraße mit ihren historischen Bauwerken sind bequem zu Fuß erreichbar. Die zentrale Lage macht das „Hollmann“ zu einem idealen Ausgangspunkt für Touristen, die Wiens Geschichte, Architektur und Kultur entdecken möchten, während sie den Komfort eines Boutiquehotels genießen.

Generationswechsel mit frischem Wind

Die Übergabe des Hotels an Buxbaum markiert das Ende einer Ära unter Robert Hollmann, der das Haus über zwei Jahrzehnte erfolgreich geführt hat. Gleichzeitig beginnt ein neues Kapitel. Mit seiner Expertise und seinem Wiener Charme bringt Buxbaum frische Ideen und Perspektiven in das Hotel, bleibt dabei jedoch dem kreativen Geist treu, der die Hollmann Beletage seit ihrer Gründung prägt. Der Generationswechsel verbindet Tradition mit Innovation und sichert dem Hotel eine vielversprechende Zukunft.