Burgenland Tourismus: Schlechtwetter prägt Mai-Nächtigungszahlen

Und das, obwohl mit 102.120 Ankünfte nahezu gleich viel gezählt wurden wie im Vergleichszeitraum des Monats. Zurückgeführt wird die vor allem auf das schlechte Wetter, das den Monat prägte, sowie auf den anhaltenden Trend zum Kurzurlaub.

Immerhin konnte man auch einiges positives in den Zahlen ablesen. So stiegen die Übernachtungen aus dem Ausland um 11,1 Prozent im Vergleich zu Mai 2022 an. Mehr Gäste kamen wieder unter anderem aus Deutschland, Ungarn und Tschechien.

„Wir unternehmen mit breit angelegten Marketing-Maßnahmen quer über alle Channels weiterhin alles, um die Touristikerinnen und Touristiker im Land zu unterstützen und Gäste für das Burgenland zu begeistern. Aktuell läuft unsere Sommerkampagne auf Hochtouren, in der wir die Vielfalt, die das Burgenland im Sommer zu bieten hat, zeigen. Gleichzeitig arbeiten wir intensiv an der neuen Herbstkampagne, wieder mit Nicholas Ofczarek in der Hauptrolle. Die Kombination aus Rad, Wandern, Therme, Natur sowie Wein und Kulinarik ist weiterhin sehr gefragt, was uns optimistisch für die kommenden Monate stimmt“, so Burgenland Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel.

Grund für Otimismus gibt auch ein Blick auf die Zahlen dieses Jahres. So wurden von Jänner bis Mai 2023 insgesamt 930.818 Nächtigungen verzeichnet. Das entspricht einem Zuwachs von 4,3 Prozent zum Vorjahr.