Burgenland setzt auf Rad und See

2023 sind die Ankünfte 10,8 Prozent gestiegen, die Übernachtungen um 7,2 Prozent. Neue Rekordzahlen für den Burgenland Tourismus. Doch für Tunkel ist besonders der genauere Blick hinter die Zahlen interessant. Er zeigt: Noch nie haben so viele Burgenländer den Urlaub in ihrem eigenen Bundesland verbracht. „Ebenfalls bemerkenswert ist, dass 2023 mehr Niederösterreich:innen (664.641) als Wiener:innen (582.152) im Burgenland genächtigt haben“, führt er weiter aus.

Doch auch der Anstieg der Nächtigungen ausländischer Gäste fiel mit 15,9 Prozent signifikant aus. Die Liste der stärksten Auslandsmärkte führt wieder Deutschland (404.507 ÜN, +13,5 Prozent zu 2022) an, gefolgt von Ungarn (45.934 ÜN, +18,8 Prozent), der Tschechischen Republik (39.500 ÜN, +16,1 Prozent), der Schweiz (29.860 ÜN, +5,6 Prozent) und der Slowakei (26.422 ÜN, +8,6 Prozent). „Diese Entwicklung bestätigt einerseits den touristischen Trend in Österreich, andererseits zeigt es auch, dass das Burgenland zunehmend eine Alternative zu den alpinen Destinationen in Österreich wird. Noch nie zuvor kamen so viele Gäste aus der Tschechischen Republik und der Slowakei ins Burgenland, die damit jeweils ihren Länderrekord gebrochen haben“, betont Tunkl.

2024 soll es ähnlich weitergehen. Obwohl das Umfeld nicht gerade leicht sei. Der burgenländische Tourismuschef führt hier etwa Inflation, Krisen und Kaufkraftverluste an. Der Trend zu kürzeren Aufenthalten bleibe nach wie vor bestehen. Doch mit neuen Ideen und positiven Events sieht man sich gut aufgestellt.

So will man sich noch stärker als Radland positionieren. Und dies unter dem Schlagwort BurgenRADland herausstreichen. Dazu veranstaltet man am 16. März das Anradeln, mit dem der Frühling eingeläutet werden soll. Im Rahmen dessen werden auch die 3.300 Kilometer Radwege und 40km Single-Trails präsentiert. Darunter Themenradwege wie der Bahntrassen-Radweg im Südburgenland, die Burgenland Trails in Lockenhaus oder die Sonnenland Draisinentour.

Das traditionelle See Opening ist dann vom 26. April bis 5. Mai geplant. Neben dem Neusiedler See ist auch der Neufelder See wieder mit dabei, wo es ein großes Familienfest geben soll.

Ausgeweitet auf das ganze Burgenland soll die App Burgi werden. Mit ihr sollen die Gäste das ganze Angebot an Events, Gastronomie, touristische POIs, Ausflugstipps, den aktuellen Wetterausblick und noch einiges andere auf das Handy serviert bekommen.