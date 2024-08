Burg Taggenbrunn: Jezeršek Catering übernimmt

Zu diesem strategischen Schritt entschloss sich schließlich die Familie Riedl, Eigentümer der Burg Taggenbrunn sowie Gründer und Inhaber des traditionsreichen Uhren- und Schmuckunternehmens Jacques Lemans. Jezeršek Catering kann auf über 40 Jahre Tradition und Erfahrung in den Bereichen Catering und Veranstaltungsorganisation blicken. In Slowenien betreibt das Familienunternehmen in seinem unternehmenseigenen Boutique-Hotel Dvor Jezeršek inklusive Restaurant das kulinarische Ausbildungszentrum „Akademie Jezeršek“.

Burg Taggenbrunn ist zudem nicht die erste Burg, in der Jezeršek Catering kulinarisch tätig ist. So betreibt man auch das Burgrestaurant Bled, das Restaurant Gostilna na Gradu auf der Burg in Ljubljana sowie das Union Brauerei-Pub.

„Diese Übernahme in Taggenbrunn ist für uns die Anerkennung unserer bisherigen Arbeit und eine aufregende Gelegenheit, unsere Vision von höchster Qualität und nachhaltiger Entwicklung im gastronomischen Bereich zu verwirklichen. Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit der Familie Riedl unsere Traditionen fortzusetzen und außergewöhnliche kulinarische Erlebnisse sowie unvergessliche Momente für unsere Gäste zu schaffen“, kommentiert Geschäftsführer Martin Jezeršek den Schritt auf den Österreichischen Markt.

„Wir sind überzeugt, dass die kombinierte Expertise und die Kreativität der zwei Familienunternehmen dazu beitragen werden, Taggenbrunn als führendes Ziel für Feinschmecker und Kulturinteressierte zu etablieren. Darüber hinaus ist die Verlegung des Restaurants sowie des Cafés & Weinbar direkt in die Burg eine wichtige Entscheidung, um den außergewöhnlichen Standort optimal zu nutzen und den Gästen die Möglichkeit zu bieten, die wunderschöne Aussicht zu genießen“, meint Alfred Riedl, der die historische Burganlage gekauft und nach aufwändigen Renovierungsarbeiten vor fünf Jahren wiedereröffnete, zur Kooperation.