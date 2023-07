Boeing nimmt bei Auslieferungen weiter Fahrt auf

Der US-Flugzeugbauer Boeing hat im Juni nach jüngsten Problemen am Mittelstreckenjet 737 Max erneut deutlich mehr Flugzeuge ausgeliefert. Insgesamt fanden 60 Passagier- und Frachtmaschinen den Weg zu ihren Käufern, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Monatsstatistik des Konzerns hervorgeht. Im April hatte Boeing die Auslieferungen bei Mittelstreckenjets 737 Max deutlich gedrosselt. Als Grund hatte der Konzern Fertigungsmängel und nötige Inspektionen genannt.

Unterdessen holte Boeing im Juni neue Bestellungen über 304 Verkehrsflugzeuge herein, musste aber auch 16 Stornierungen hinnehmen.

Die Auslieferungszahlen beim weltgrößten Flugzeugbauer Airbus entwickeln sich im Juni ebenfalls positiv. Im vergangenen Monat wurden 72 Maschinen ausgeliefert, teilte der Konzern bereits vergangene Woche mit. In den ersten sechs Monaten hat Airbus damit 316 Maschinen ausgeliefert. Um das Ziel von 720 Flugzeugen im laufenden Jahr zu erreichen, müssen die Auslieferungen in der zweiten Jahreshälfte in etwa das Juni-Niveau halten.

APA/Red.