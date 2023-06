Boeing liefert nach 737-Max-Mängeln wieder mehr Jets aus

Der US-Flugzeugbauer Boeing hat im Mai nach den jüngsten Problemen am Mittelstreckenjet 737 Max wieder deutlich mehr Flugzeuge ausgeliefert. Insgesamt fanden 50 Passagier- und Frachtmaschinen den Weg zu ihren Käufern und damit fast doppelt so viele wie im April, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Monatsstatistik des Konzerns hervorgeht. Bei 35 der Jets handelte es sich um das Modell 737 Max. Im April hatte Boeing die Auslieferungen der Reihe deutlich drosseln müssen.

Als Grund hatte das Unternehmen Fertigungsmängel und nötige Inspektionen an Maschinen genannt, die noch in der Produktion steckten oder noch nicht ausgeliefert worden waren.

Unterdessen holte Boeing im Mai neue Bestellungen über 69 Verkehrsflugzeuge herein, musste aber auch 11 Stornierungen hinnehmen. Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus lieferte im Mai unterdessen so viele Verkehrsjets aus wie in keinem anderen Monat zuvor in diesem Jahr. Insgesamt fanden 63 Maschinen den Weg zu ihren Kunden, wie der DAX-Konzern bereits vergangene Woche mitgeteilt hatte. Boeing hatte diese Zahl mit 64 ausgelieferten Jets im März noch übertroffen.

APA/Red.