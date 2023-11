Bewegende Wintermomente

5 Resorts, 5 Angebote, 1 Ziel: Ob der Berg ruft oder der See – die Pletzer Resorts bieten faszinierende Destinationen in Tirol, Kärnten und Bayern. Alle Resorts sind in puncto Ausstattung, Design, Komfort und Nachhaltigkeit auf dem neuesten Stand. Doch das, was die Gäste am meisten schätzen: Die Pletzer Resorts bringen Menschen in Bewegung. Mit einer sportwissenschaftlich fundierten Move & Relax Philosophie ebnen sie den Weg zu einem aktiveren, gesünderen Lifestyle – allein, mit Freunden oder mit der ganzen Familie.

Die Standorte der Pletzer Resorts liegen „mitten im Winter“. Von den beiden Resorts Das Hopfgarten Familotel Tirol und Das Hohe Salve Sportresort geht es mit Ski-in/Ski-out „vom Bett auf die Pisten“ der SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental, eines der größten Skigebiete Österreichs. „Skiing at its best“ verspricht Das Hohe Salve. Winterspaß für die ganze Familie ist im Das Hopfgarten Familotel angesagt, mit der Ski-Übungswiese direkt vorm Haus. Als wahres Naturtalent erweist sich auch Das Walchsee Aktivresort im Tiroler Kaiserwinkel mit einem der größten Loipennetze Österreichs vor der Tür. Der Winterurlaub hat hier viele Facetten – vom Skifahren über das Schneeschuhwandern bis zum Rodeln. Im Das Bayrischzell Familotel Oberbayern ermöglichen die qualifizierten Kinderbetreuer:innen von Pletzi’s Happy Club den Eltern ihre wohlverdiente Me-Time. Für die ganze Familie geht es vom Hotel bequem in das Familien-Skiparadies Sudelfeld. Am Wörthersee, einzigartig schön direkt an der Lendlagune, liegt Das Seepark Wörthersee Resort. Romantische Adventstimmung macht sich hier beim beliebten „Adventzauber im Seepark“ breit. Unvergessen bleibt eine Fahrt mit dem Adventschiff über den winterlichen See. Der Wörthersee lädt zu aktiven Wintertagen beim Winter- und Schneeschuhwandern. Alle Pletzer Resorts sind Partner des DSV.

PA/Red.