Beste Barbecue Sauce der Welt kommt aus Kärnten

Zum fünften Mal in Folge triumphierte der Klagenfurter Chilisaucen-Produzent Tommy Hlatky bei den renommierten Scovie Awards in New Mexico, diesmal mit seiner „Brennstoff Currylicious“ – Spicy Curry Sauce. Die Kombination aus Kärntner Chilis, Marillen, Tomaten, Knoblauch und Curry überzeugte die Jury in der Kategorie „Barbecue – World Beat“ und setzte sich gegen 965 Einreichungen aus 49 Ländern durch. Kein anderer Produzent hat es bisher geschafft, fünf Jahre in Folge mit unterschiedlichen Produkten den ersten Platz zu holen – ein Rekord, der Hlatkys Ausnahmestellung in der Welt der scharfen Saucen unterstreicht.

Neben dem Hauptpreis holte Hlatky auch zwei zweite Plätze für seine „Tom’s Hot Sauce – Afterglow“ in den Kategorien „All Natural-Hot“ und „World Beat-XXX Hot“. Diese extrem scharfe Sauce enthält 16 % der berüchtigten „Carolina Reaper“-Chili und kombiniert intensive Schärfe mit einem fruchtigen Aroma aus Ananas, Marille und Mango.

Die Geschichte der Scovie Awards

Die Scovie Awards, benannt nach Wilbur Scoville, dem Erfinder der Scoville-Skala zur Messung der Schärfe von Chilis, gelten als die bedeutendste Auszeichnung im Bereich scharfer Lebensmittel. Gegründet nach der „Fiery Foods Challenge“ im Jahr 1996, trennen sie sich bewusst von Publikumsbewertungen, um Manipulationen zu verhindern. Jedes Jahr bewerten 80 bis 100 Fachjuroren Produkte in einem Blindtest nach Kriterien wie Geschmack, Schärfe und Aroma. Die hohe internationale Beteiligung macht die Scovie Awards zu einem Maßstab für Qualität und Innovation in der Branche.

Qualität aus Kärnten

Hlatkys Erfolg basiert auf der kompromisslosen Qualität seiner Produkte. Alle Saucen werden ausschließlich aus frischen Zutaten hergestellt, ohne Konzentrate oder künstliche Konservierungsstoffe. Die Chilis für die zwölf verschiedenen Sorten stammen aus Kärnten, wo sie in neun Gewächshäusern in Bleiburg angebaut werden. Mit einem jährlichen Ausstoß von über 130.000 Flaschen, die weltweit verkauft werden, ist Hlatkys Klagenfurter Manufaktur ein Aushängeschild für österreichische Qualität.

Die preisgekrönte „Brennstoff Currylicious – Spicy Curry Sauce“ ist ab sofort bei Interspar, Eurospar, Spar-Gourmet sowie in ausgewählten Delikatessenläden und online unter www.tomshotstuff.at erhältlich – ein Muss für Liebhaber edler und scharfer Aromen.

(PA/red)