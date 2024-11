Gewinnen Sie ein Ferrari-Traumschloss Wochenende!

So ein Gewinnspiel gibt es nur bei uns: Wir erfüllen Ihren automobilen Traum und bringen Sie und Ihre Begleitung mit Ihrem Traum-Ferrari auf das Schloss Drasing in Krumpendorf in Kärnten. Sie müssen sich nur für Ihr Lieblingsmodell entscheiden. Und dann wartet im Mai 2025 völlig gratis ein Traumwochenende auf Sie.

Wochenende am Schloss Gewinnspiel

Genießen Sie ein Wochenende im südlichsten Bundesland Österreichs, residieren Sie im feudalen Fürstenzimmer von Schloss Drasing, unternehmen Sie allerlei Ausflüge, und das – Überraschung – mit einem wahrhaftigen Traumgefährt.

Drei Ferraris zur Auswahl

Stellen Sie sich vor, ein Wochenende lang hinter dem Steuer eines Ferrari Ihrer Wahl zu sitzen – und das in der atemberaubenden Kulisse von Schloss Drasing in Kärnten! Wir geben Ihnen diese Chance bei einem Gewinnspiel! Alles, was Sie tun müssen:

Registrieren Sie sich für unseren MG Mediengruppe-Newsletter unter https://is.gd/iRkJkV

Und schon sind Sie im Rennen für dieses außergewöhnliche Erlebnis!

Teilnahmebedingungen:

Unter allen Teilnehmern, die sich mit ihrer Email-Adresse für den Empfang unseres Newsletter registrieren, verlosen wir den Hauptgewinn unter Ausschluss des Rechtsweges. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Um teilzunehmen, registrieren Sie sich am besten sofort! Die letzte Chance, um bei einer Ziehung dabei zu sein, ist der 1. März 2025.