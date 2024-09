Baumhotels: Naturerlebnis hoch oben in den Wipfeln

Baumhotels bieten eine überraschend große Bandbreite an Ausstattungen – von rustikal bis luxuriös. Viele von ihnen sind mit Annehmlichkeiten wie bequemen Betten, eigenen Badezimmern und Terrassen mit Panoramablick ausgestattet. Für den Bau der Baumhäuser werden oft lokale und umweltfreundliche Materialien verwendet, um den Gästen ein authentisches Naturerlebnis zu bieten.

Naturverbundenheit und Nachhaltigkeit

Ein zentrales Element der Baumhotels ist die Nachhaltigkeit. Die Betreiber setzen auf umweltfreundliche Bauweisen und energiesparende Technologien, um den Einfluss auf die Umwelt möglichst gering zu halten. Manche Baumhotels bieten zusätzlich Aktivitäten an, die auf Naturerlebnisse und nachhaltigen Tourismus abzielen – beispielsweise geführte Wanderungen oder Workshops zum Thema Umweltschutz.

Standorte in ganz Österreich

In Österreich gibt es einige Baumhotels, die an landschaftlich reizvollen Orten wie in Naturparks und Wäldern oder in den Alpen zu finden sind. Zu den bekanntesten gehört unter anderem das Baumhotel Kopfing in Oberösterreich. Hier erwartet die Gäste eine direkte Verbindung zum Baumkronenweg und eine Aussicht über den umliegenden Wald. Ein weiteres Highlight ist die Baumhaus Lodge Schrems in Niederösterreich, die inmitten des Naturparks Hochmoor Schrems gelegen ist. Auch im Salzburger Land ist ein Baumhotel zu finden: Das Nature Resort Puradies in Leogang bietet Baumhäuser mit einem beeindruckenden Blick auf die umliegenden Berge. Für Luxusliebhaber gibt es das Almdorf Seinerzeit in Kärnten mit Baumhäusern, die eine luxuriöse Ausstattung mit Nähe zur Natur vereinen.

Breit gefächerte Zielgruppe

Besonders Familien, Paare und Abenteurer schätzen diese außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeit. Baumhotels bieten eine seltene Gelegenheit, inmitten der Natur zu nächtigen, fernab des hektischen Alltags. Dies ist ein besonderes Urlaubserlebnis, das sich von klassischen Hotelaufenthalten stark unterscheidet. Die Preise für Übernachtungen variieren je nach Ausstattung und Lage, einfachere Baumhäuser sind ab etwa 150 Euro pro Nacht zu haben.