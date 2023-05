Baden im Adamskostüm

Nacktsein ist heutzutage noch immer tabuisiert. Das ist verwunderlich, wenn man bedenkt, dass nackte Körper als größter Marketing-Trick der Neuzeit gelten. Sex Sells – nackte Haut im erotischen Sinne scheint gesellschaftlich akzeptiert. Doch was ist mit Nacktsein im natürlichen Sinne?

Auch heutzutage gibt es sie noch, die Anhänger und Anhängerinnen der Freikörperkultur (FKK). Menschen, die am liebsten nackt sind. Wie Gott sie schuf, verbringen sie ihren Urlaub auf Campingplätzen, am Meer oder an einem See. Vor allem in Österreich scheint „nahtlos braun“ der Leitsatz vieler Einheimischer zu sein. Laut einer Online-Umfrage des Reisebüros Expedia.at lassen Österreicherinnen und Österreicher besonders gerne ihre Hüllen fallen, gefolgt von den Deutschen auf Platz zwei.

von Janet Teplik

Den vollständigen Artikel finden Sie in der aktuellen FM-Ausgabe! FM Jahres-Abonnement zum Vorzugspreis hier bestellen >>> fm-online.at/abo