Aus TQSR wird The Eatery Group

Mit The Eatery Group glaubt man, einen Markennamen gefunden zu haben, der die Tätigkeit des Unternehmens klar ausdrückt. Dazu wurde das Corporate Design überarbeitet und mit dem Slogan Serving Food Experience angereichert. „Die Attraktivität unseres Portfolios spiegelt sich nun auch in der leicht verständlichen, repräsentativen und mit Kernwerten aufgeladenen Dachmarke The Eatery Group wider. Der klare, starke optische Auftritt zeigt, wofür wir stehen“, meint The Eatery Group-CEO Hartmut Graf. „Mit der neuen Dachmarke feiern wir zudem unser über 20-jähriges Bestehen und planen für dieses Jahr das erstmalige Überschreiten der Umsatzgrenze von 100 Millionen Euro“, so Graf weiter.

Unter dem Dach der Eatery Group befindet sich etwa die Marke Burger King, als deren Masterfranchisee man in Österreich tätig ist. Dazu kamen 2019 die Rosenberger Autobahnraststationen. Sie werden nach und nach zu Multimarken-Standorten unter der Marke Rosehill Foodparks umgestaltet. Hier finden die Rastenden mehrere Foodmarken des Unternehmens unter einem Dach. Vier derartiger Standorte sind bereits in Betrieb, zwei weitere sollen in den kommenden Monaten folgen.

2021 wurde schließlich The Coffeeshop Company übernommen. Nach der Adaptierung von Branding und Interior wurde das internationale Franchisesystem neu ausgerichtet. Derzeit ist man mit der Marke in acht Ländern mit über 100 Shops vertreten. Zuletzt wagte man sich auch in die Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck. Im Frühjahr 2023 soll schließlich der Flagship-Store in der Wiener Innenstadt seine Pforten öffnen. Dazu soll auch International die Expansion vorangetrieben werden.

The Eatery Group ist Teil der Theophil-Group und beschäftigt in Österreich rund 1.000 Mitarbeiter.