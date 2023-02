Auf der Genusswelle in See stechen

Die DDSG Blue Danube sticht mit einem facettenreichen Genuss-Fahrplan in See, bei dem alle auf ihren Geschmack kommen.

Mit dem abwechslungsreichen Kulinarik-Fahrplan beweist die DDSG Blue Danube guten Geschmack und serviert ein Menü, das auch Wiener dazu einlädt, ihre Stadt von einer ungewohnten Perspektive aus neu zu entdecken und sich die schönsten Seiten Wiens auf der Zunge zergehen zu lassen. Wer für das Mittagessen einmal alle Leinen loslassen möchte und ein außergewöhnliches Ambiente abseits der klassischen Gastronomie sucht, kann täglich an Bord der DDSG Blue Danube eine Runde durch die Wiener Innenstadt drehen und sich dabei in kompakten 75 Minuten kulinarisch verwöhnen lassen. Fans gehobener Haubenküche kommen auf den Geschmack, wenn Genussexpertin und TV-Köchin Jacqueline Pfeiffer das kulinarische Steuer in die Hand nimmt und zum Fine Dining Cruise mit eigens kreierten Gourmetmenüs lädt. Jede Woche gastiert der Wiener Heurige an Bord und einmal monatlich startet der Sonntag mit einem reichhaltigen Brunch entspannt an Bord der MS Admiral Tegetthoff. Stimmungsvolle Abende in den Sommermonaten mit kühlen Drinks und heißen Spezialitäten vom Grill verspricht der siebenmal stattfindende Sunset Barbecue Cruise mit Feuerwerk. Zahlreiche Specials wie italienische und griechische Nächte lassen alle Passagiere auf den Geschmack kommen und sorgen für maritimen Genuss in Wien und der Wachau.

„Für diese Saison wurde das kulinarische Menü deutlich ausgeweitet und um köstliche Spezialitäten angereichert. Erstmals gibt es heuer anspruchsvolle Haubenküche im gemütlichen maritimen Ambiente. Die DDSG Blue Danube ist stolz, Haubenköchin Jacqueline Pfeiffer an Bord zu begrüßen und mit ihr erlesenen Genuss in Fahrt zu bringen“, sagt DDSG-Blue-Danube-Geschäftsführer Wolfgang Fischer.

Schwimmender Business Lunch

Jeden Tag zu Mittag, um 13.00 Uhr, legt die DDSG Blue Danube vom Schwedenplatz zum City Cruise ab, der durch die Wiener Innenstadt in nordwestlicher Richtung zum Donaukanal führt und spannende Blicke auf die Bundeshauptstadt bietet. Nach nur 75 Minuten legt das Schiff wieder im Stadtzentrum an. An Bord bietet sich die perfekte Möglichkeit für ein gemeinsames Mittagessen mit ungewohnten Ausblicken auf die Donaumetropole, die selbst Einheimische überraschen. Das Gastroteam serviert an Bord der DDSG-Blue-Danube-Schiffe Wiener Schmankerln und leichte mediterrane Küche. Zusätzlich zur Karte gibt es im Sommer auch ein Menü mit buntem Blattsalat mit gefüllten Weinblättern, Schweinerückenfilet mit Grillgemüse und Braterdäpfeln oder Gemüseschnitzel mit Knoblauchsauce sowie Eismarillenknödel.

Höchster Genuss am Fluss

Ihre drei Hauben erkochte Jacqueline Pfeiffer im „Le Ciel“ im Wiener Grand Hotel. Im „Vestibül“ im Wiener Burgtheater sorgte sie für kulinarische Höhenflüge und in der ORF-Sendung „Frisch gekocht“ teilte sie ihr Wissen mit der TV-Nation. Diesen Sommer sticht die „Köchin des Jahres“ (2012) mit der DDSG Blue Danube in See und bringt erstmals Haute Cuisine auf die Donau. An vier Abenden verwöhnt sie im extravaganten Ambiente der MS Admiral Tegetthoff mit saisonalen fünfgängigen Menüs und exzellenter Weinbegleitung. Auf die kulinarische Reise begleiten sie die österreichischen Weingüter Weinbau Schiefer, Weingut Trummer am Obegg, Winzerhof Sax sowie die Winzer Sebastian Braun und Leo Uibel. Bei den Abendfahrten kommen die Passagiere in den Genuss ihrer Leidenschaft für die Reduktion auf das Wesentliche und das Spiel mit den Aromen.

„Fine Dining im außergewöhnlichen Ambiente eines Schiffs: Gemeinsam mit der DDSG Blue Danube schlage ich einen neuen Kurs ein, um Genussfans auf eine besondere und inspirierende Reise mitzunehmen. Im Gepäck haben wir höchsten Anspruch an die Qualität und die entspannte Ungezwungenheit einer Schifffahrt“, kündigt Pfeiffer an.

Im Frühling (6. Mai und 2. Juni 2023) serviert die Haubenköchin Seeforellen-Tartare mit Radieschen-Vinaigrette und Pimpinelli; Vichysoise mit Lavendel und Artischocke; lauwarme Garnelen mit Zuckermelone, Paradeiser, Ingwer, knusprigem Buchweizen und Chili; gebratene Hendlbrust mit glasiertem Spargel, Bärlauch, Parisienne-Erdäpfeln und gegrillter Paprika-Coulis sowie Erdbeersalat mit Pistaziencreme, Rhabarber und Holler.

Zur Sonnenwende am 17. Juni 2023 gibt es gedämpften Heilbutt mit Blüten, Tapiokasalat, Avocado und Verjus; rosa Kalbs-Tafelspitz mit sautiertem Spargel, Frühlingszwiebel, Creme-Erdäpfel und Estragon sowie Kirschen-Clafoutis mit weißem Schokoladenmousse und Weichsel-Rosmarin-Coulis.

Im Herbst (29. September und 20. Oktober 2023) tischt Pfeiffer gebeizte Lachsforelle à la Maison mit Belugalinsen-Basilikum-Koriander und Gurke; gebratene Karfiolcremesuppe mit Zitronenconfit und Lakritze; glacierten Oktopus mit Kürbis, Kochsalat und Sanddorn-Nage; Roastbeef-Tranche mit Semmelkren, Wirsing, Sauce Bordelaise und Bohnenkraut sowie Zwetschke mit Zirbe, Mohnknöderl und karamellisiertem Knusper.

Heuriger an Bord

Gleich 30-mal gastiert der traditionelle Wiener Heurigen an Bord der DDSG-Blue-Danube-Flotte. Jeden Donnerstagabend, um 19.00 Uhr, stechen Wienerlied-Interpreten vom Schwedenplatz aus in See, um das nächtliche Wien zu erkunden. Kulinarisch verwöhnt die Bordgastronomie mit klassischen Schmankerln vom kalten und warmen Heurigenbuffet. Vom Wasser aus bietet sich ein einzigartiger Blick in die Wiener Weinberge, wo die ausgesuchten Tropfen heranreifen, die an diesem Abend serviert werden.

Wenn die MS Kaiserin Elisabeth insgesamt siebenmal, jeweils um 19.00 Uhr, von der Reichsbrücke zum Sunset Barbecue Cruise mit spektakulärem Feuerwerk abgelegt, erwartet die Gäste ein Erlebnis für alle Sinne. Der Abend lässt sich beim Auslaufen stimmungsvoll an der Cocktailbar auf dem Sonnendeck beginnen, bevor das reichhaltige BBQ-Buffet für ein kulinarisches Feuerwerk sorgt. Unter anderem lassen sich die Passagiere Spare Ribs, Burger, Rinds-Brisket oder Tagliatelle mit Scampi sowie zahlreiche Vorspeisen- und Salatvariationen schmecken. Bestens verköstigt, startet gegen 21.30 Uhr das große Feuerwerk für die Augen vor Korneuburg, das sich wieder bei einem entspannten Cocktail an der Bar genießen lässt.

Country Barbecue & Spare Ribs

Dreimal geht es in dieser Saison besonders heiß her, wenn die MS Admiral Tegetthoff, jeweils um 19.00 Uhr, von der Reichsbrücke zur kulinarischen Atlantiküberquerung ablegt und das Küchenteam am Grill zu Höchstleistungen aufläuft. Typisch amerikanische Barbecue-Spezialitäten wie Spare Ribs oder Mini Burger stillen kulinarisch das Fernweh. Musikalisch entführen „Route 16 Linedancers“ und „Hot Stompers Linedancers“ für einen schwungvollen Tanz in Richtung Vereinigte Staaten.

Mediterrane Lebensfreude

Jeweils dreimal stehen die Mittelmeerländer Italien und Griechenland im Fokus der abendlichen Fahrt an Bord der MS Admiral Tegetthoff. Das Beste aus der südländischen Küche und der Blick auf das Wasser machen Lust auf den nächsten Urlaub oder wecken Erinnerungen an die schönsten Wochen des Jahres. Dazu serviert das Team der DDSG Blue Danube ein fein abgestimmtes Menü.

Chilliger Genuss am Sonntag

Siebenmal legt die MS Admiral Tegetthoff in dieser Saison bei der Reichsbrücke zum Sunday Brunch ab. Während der dreistündigen Fahrt erwartet die Gäste nicht nur kulinarisches Entertainment in Form eines reichhaltigen Buffets, sondern auch stimmungsvolles Live Entertainment mit Publikumslieblingen wie Caroline Kreutzberger, Nikos Poganotos oder Edmund Hauswith, die abwechselnd auftreten.

Der kulinarische Fahrplan 2023

März 2023

19. März 2023: Brunch auf Donauwellen

April 2023

2. April 2023: Sunday Brunch

6. April 2023: Heurigenfahrt mit Wienerliedern

10. April 2023: Brunch am Ostersonntag

13. April 2023: Heurigenfahrt mit Wienerliedern

20. April 2023: Heurigenfahrt mit Wienerliedern

27. April 2023: Heurigenfahrt mit Wienerliedern

29. April 2023: Country Barbecue & Spare Ribs

Mai 2023

4. Mai 2023: Heurigenfahrt mit Wienerliedern

6. Mai 2023: Fine Dining Cruise mit 3-Hauben-Köchin Jacqueline Pfeiffer

7. Mai 2023: Sunday Brunch

11. Mai 2023: Heurigenfahrt mit Wienerliedern

18. Mai 2023: Heurigenfahrt mit Wienerliedern

19. Mai 2023: Italienische Nacht

25. Mai 2023: Country Barbecue & Spare Ribs

25. Mai 2023: Heurigenfahrt mit Wienerliedern

Juni 2023

1. Juni 2023: Heurigenfahrt mit Wienerliedern

2. Juni 2023: Fine Dining Cruise mit 3-Hauben-Köchin Jacqueline Pfeiffer

4. Juni 2023: Sunday Brunch

8. Juni 2023: Heurigenfahrt mit Wienerliedern

10. Juni 2023: Griechische Nacht

14. Juni 2023: Sunset Barbecue Cruise mit Feuerwerk

15. Juni 2023: Heurigenfahrt mit Wienerliedern

16. Juni 2023: Italienische Nacht

17. Juni 2023: Wachauer Sonnwendfahrt: Fine Dining Cruise mit mit 3-Hauben-Köchin Jacqueline Pfeiffer

22. Juni 2023: Heurigenfahrt mit Wienerliedern

28. Juni 2023: Sunset Barbecue Cruise mit Feuerwerk

29. Juni 2023: Heurigenfahrt mit Wienerliedern

Juli 2023

2. Juli 2023: Sunday Brunch

6. Juli 2023: Heurigenfahrt mit Wienerliedern

12. Juli 2023: Sunset Barbecue Cruise mit Feuerwerk

13. Juli 2023: Heurigenfahrt mit Wienerliedern

13. Juli 2023: Griechische Nacht

20. Juli 2023: Heurigenfahrt mit Wienerliedern

22. Juli 2023: Italienische Nacht

26. Juli 2023: Sunset Barbecue Cruise mit Feuerwerk

27. Juli 2023: Heurigenfahrt mit Wienerliedern

August 2023

3. August 2023: Heurigenfahrt mit Wienerliedern

6. August 2023: Sunday Brunch

9. August 2023: Sunset Barbecue Cruise mit Feuerwerk

10. August 2023: Heurigenfahrt mit Wienerliedern

17. August 2023: Heurigenfahrt mit Wienerliedern

23. August 2023: Sunset Barbecue mit Feuerwerk

24. August 2023: Heurigenfahrt mit Wienerliedern

31. August 2023: Götterklang trifft Donaugold: Fine Dining Cruise mit 3-Hauben-Köchin Jacqueline Pfeiffer

31. August 2023: Heurigenfahrt mit Wienerliedern

September 2023

6. September 2023: Sunset Barbecue Cruise mit Feuerwerk

7. September 2023: Heurigenfahrt mit Wienerliedern

10. September 2023: Sunday Brunch

14. September 2023: Heurigenfahrt mit Wienerliedern

14. September 2023: Griechische Nacht

20. September 2023: Country Barbecue & Spare Ribs

21. September 2023: Heurigenfahrt mit Wienerliedern

28. September 2023: Heurigenfahrt mit Wienerliedern

29. September 2023: Fine Dining Cruise mit 3-Hauben-Köchin Jacqueline Pfeiffer

Oktober 2023

1. Oktober 2023: Sunday Brunch

5. Oktober 2023: Heurigenfahrt mit Wienerliedern

12. Oktober 2023: Heurigenfahrt mit Wienerliedern

13. Oktober 2023: Wildbret

19. Oktober 2023: Heurigenfahrt mit Wienerliedern

20. Oktober 2023: Fine Dining Cruise mit 3-Hauben-Köchin Jacqueline Pfeiffer

26. Oktober 2023: Heurigenfahrt mit Wienerliedern

Über DDSG Blue Danube

DDSG Blue Danube Schiffahrt wurde 1995 als Nachfolgeunternehmen der 1829 etablierten Ersten Donau-Dampfschifffahrtsgesellschaft gegründet. Mit einer Flotte von sieben Schiffen (MS Wien, MS Vindobona, MS Blue Danube, MS Admiral Tegetthoff, MS Kaiserin Elisabeth, MS Dürnstein, MS Wachau) offeriert das Binnenschifffahrtsunternehmen Linien- und Ausflugsreisen auf der Donau im Raum Wien und Niederösterreich sowie Verbindungen nach Bratislava (Slowakei) und befördert über 300.000 Passagiere im Jahr. Neben den Linienfahrten in Wien und der Wachau bietet die DDSG Blue Danube Themenfahrten sowie Chartermöglichkeiten an. DDSG Blue Danube Schiffahrt steht zu je 50 Prozent im Eigentum der Wien Holding und des VERKEHRSBUEROS und ist ein staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb und Wiener Top-Lehrbetrieb. Für die Geschäftsführung zeichnen Wolfgang Hanreich und Wolfgang Fischer verantwortlich.