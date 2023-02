arte Hotel Linz unter neuer Leitung

In ihrer neuen Funktion verantwortet sie künftig die Hotelabläufe, die Gästebewirtung sowie die neue Positionierung als kunstsinniges Hotel in Linz-Urfahr. „Julias reichhaltige Expertise durch ihre Tätigkeiten in namhaften Hotels ist für die strategische Weiterentwicklung des arte Hotel Linz und der Marke arte Hotels im Allgemeinen sehr wertvoll“, so IPP Hotels-Geschäftsführer Alexander Ipp.