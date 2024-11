Amerikaner fliegen für Weihnachtseinkäufe nach Europa

It’s the most wonderful time of the year! Viele Amerikaner sehnen sich wieder nach traditionellen Weihnachten und wollen deshalb ihren Winterurlaub in good old Europe verbringen. Die Fluglinie United Airlines registriert aktuell im Heimatmarkt USA eine deutlich steigende Nachfrage für Urlaubsreisen nach Europa in der Vorweihnachtszeit, was sicherlich auch für einen Besuch in Österreich spricht. Nicht nur der Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz ist ein Magnet für Touristen: Im ganzen Land sorgen Weihnachtsmärkte für besinnliche Festtage und außergewöhnliche Shopping-Erlebnisse.

Christmas-Shopping in Europa

Laut United Airlines beläuft sich der Buchungszuwachs aus Amerika gegenüber dem Vorjahr auf zehn Prozent. Die Steigerung hat jedoch nichts Corona zu tun, denn im Vergleich zum Jahr 2019 ist das Plus auf rund 30 Prozent gewachsen. Besonders beliebt bei den US-Kunden, die im November und Dezember nach Europa fliegen, ist laut Befragung der Besuch eines traditionellen Weihnachtsmarktes. In europäischen Städten wie Dresden, Köln, Luzern, Nürnberg, Strasburg und nicht zuletzt Wien gibt es eine große Auswahl.

Landepunkt Flughafen Wien

Über die Weihnachtsfeiertage 2024 erwartet United ein weltweites Buchungsaufkommen auf Rekordniveau. Gegenwärtige Schätzungen gehen von rund 25 Millionen Fluggästen aus, ein Plus von sechs Prozent gegenüber dem Jahr 2023 könnte dabei herauskommen. Eine kürzlich veröffentlichte Studie des Marktforschungsunternehmens Deloitte zeigt zudem, dass US-Verbraucher bereit sind, in diesem Jahr mehr Geld im Urlaub auszugeben. Die Ausgaben für physische Geschenke bleiben in etwa gleich, dafür wurde das Reisebudget erhöht. Davon profitieren Städte wie Wien und andere Tourismusdestinationen, die in der Weihnachtszeit ihre Straßen und Geschäfte besonders schön herausputzen.

Wirtschaftsfaktor Weihnachten

Mit 8,3 Mio. Gästenächtigungen in Wien erreichte das erste Halbjahr 2024 ein sattes Plus von 10% im Vergleich zum Vorjahr. Die USA belegen als stärkster Fernmarkt mit 473.000 Übernachtungen (+11%) den dritten Platz. Aus dem Land wurden im Juni 2024 rund 79.000 Ankünfte in Wien registriert. Dass sich dieser Trend auch in der Weihnachtszeit fortsetzt, scheint sicher zu sein, und wird durch die Buchungslage beim Fluganbieter United bestätigt. Die Airline erwartet ingesamt 30 Prozent mehr Buchungen von Flügen nach Europa.

