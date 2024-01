Alpine Eleganz

26 Standorte in Tirol und Salzburg. Luxuriöse Ausstattung, umfangreiche Wellnessangebote und kulinarische Verwöhnung. Das ist das Konzept der VAYA Group, der größten österreichischen Hotelkette im alpinen Raum, die innerhalb der letzten sechs Jahre ihr Portfolio mehr als verdreifacht hat.

Zwei Niederländer, ein gemeinsames Ziel

Hinter der VAYA Holding, mit Sitz in Hall in Tirol, stehen zwei Niederländer: Zum Aufstieg der Hotelgruppe hat entscheidend Joost Romeijn beigetragen, der schon in den frühen 1990er Jahren erste, bedeutende Schritte in die Tourismus-Branche wagte, nachdem er sein Wirtschaftsstudium an den Nagel hängte. Damals verkaufte er unter der Marke Tours Reisen über das Internet und lieferte damit eine moderne, digitale Alternative zu herkömmlichen Reisebüros. Später benannte er sein Unternehmen in Sunweb um, woraus sich schließlich die Sundio Group International entwickelte. Ende 2018 entschied er sich, das Mehrheitseigentum an die skandinavisch-deutsche Investmentgesellschalt Triton zu verkaufen.

Seitdem fungiert Joost als Investor für zahlreiche Tourismus-Projekte, vor allem in der Alpenregion. Über die Rotrip Europa B.V. investierte er in die 2008 gegründete VAYA Hotelkette, die zum damaligen Zeitpunkt gerade einmal acht Standorte im Portfolio verzeichnete. Heute hält er mit der Rotrip 75 Prozent der VAYA und ist als Geschäftsführer tätig. Die restlichen 25% hält der niederländische Investor Franciscus Cornelis über die Cornelis Beheer B.V. und ist ebenso als Geschäftsführer angeführt.

Seit der Übernahme Ende 2018 verzeichnet die VAYA Gruppe ein rapides Wachstum: Nur wenige Monate später begann man zu expandieren und kaufte ein Hotel nach dem anderen. So zählte die VAYA im Frühjahr 2020 bereits 19 Hotels. Über die Corona-Pandemie, in der viele Betriebe schwer zu kämpfen hatten, schlugen die beiden Investoren mehrfach zu und übernahmen einige davon – sodass man heute, nur sechs Jahre nach der Übernahme, 26 Standorte in zwei Bundesländern zählt.

Vier Konzepte

Alle Standorte der Marke sind unter der Dachmarke VAYA Group angesiedelt. Darunter gibt es die VAYA Resorts, die VAYA Apartments, by VAYA und VAYA Unique. Teilweise werden sie selbstständig betrieben, teilweise sind sie gepachtet.

Vaya Resorts

Unter der Marke VAYA Resorts werden erstklassige Zimmer, geräumige Suiten und luxuriöse Chalets angeboten. Besonders bekannt sind die Unterkünfte für ihre zentralen Lagen in den schönsten Wintersportregionen der Alpen und die umfangreichen Wellnessbereiche. Hierzu zählen die VAYA Standorte Fieberbrunn, Galtür, Kühtai, Ladis, Nauders, Pfunds, Post Saalbach, Seefeld, Sölden, St. Zeno Serfaus, Zell am See und Zillertal.

VAYA Apartments

Die VAYA Apartments zeichnen sich durch die jeweils integrierte Wohnküche mit Essecke aus und sind umfangreich ausgestattet für all jene, die sich im Urlaub gerne nach eigenem Tagesrhythmus selbst versorgen. Viele der Apartmenthäuser verfügen zudem über eine Wellnessoase. VAYA Apartments zählt fünf Häuser: Das VAYA Gerlos, Kaprun, Residence Galtür, St. Anton und Terrazena Serfaus.

by VAYA

Die Marke by VAYA vereint Hotels, Resorts und Apartmenthäuser im 3- und 4-Sterne Bereich. Die Idee dahinter ist, Urlaubern mit niedrigerem Budget die Werte von VAYA näherzubringen. Die Unterkünfte zeichnen sich durch ihren individuellen Charakter aus, so gibt es sieben Standorte mit unterschiedlichen Konzepten: Das Haus Bellevue by VAYA, das Hotel Victoria by VAYA, das Hotel Vier Jahreszeiten by VAYA, das Residence Kristall by VAYA, das Residence Saalbach by VAYA, das Resort Achensee by VAYA und das Village Park Suites by VAYA.

VAYA Unique

Das Konzept hinter VAYA Unique ist, dass es kein klares, übergreifendes Konzept gibt – hier steht die Einzigartigkeit der jeweiligen Häuser im Vordergrund. Detailverliebtheit, Kreativität und Innovation sind die essenziellen Punkte bei der Einrichtung. Bisher gibt es nur einen Standort in dieser Kategorie, nämlich das The Crystal VAYA Unique in Obergurgl. Allerdings dürfte es angesichts der raschen Expansion der Gruppe wohl nicht mehr lange dauern, bis das Portfolio dieser und der anderen Untermarken wächst.