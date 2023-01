Airbus will auch in diesem Jahr weltweit 13.000 neue Mitarbeiter einstellen, davon rund 7000 auf neu geschaffene Stellen. Die neuen Mitarbeiter sollten die geplante Produktionsausweitung bei Jets unterstützen und in den Konzernsparten Rüstung, Raumfahrt und Hubschrauber zum Einsatz kommen, erklärte das deutsch-französische Unternehmen. Airbus erklärte, im abgelaufenen Jahr seien genauso viele Mitarbeiter eingestellt worden, die Stellenzahl betrage derzeit gut 130.000.

APA/Red.