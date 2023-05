Airbus vor Milliardenauftrag von Philippine Airlines

Philippine Airlines will bei Airbus neun A350-1000-Langstreckenflugzeuge bestellen. Die Maschinen sollen auf Non-stop-Überseeflügen von Manila nach Nordamerika eingesetzt werden, wie die philippinische Fluggesellschaft am Mittwoch bestätigte. Zum Listenpreis für die längste Version des Airbus A350 hat der Auftrag einen Wert von rund 3,3 Mrd. Dollar (3 Mrd. Euro), die Flugzeugbauer gewähren bei Großbestellungen jedoch Rabatte.

Die Detailverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Die erste Maschine soll Ende 2025 an Philippine ausgeliefert werden, die weiteren sollen bis 2027 folgen.

Die Fluggesellschaft Philippine Airlines hatte in der Corona-Pandemie in einem Insolvenzverfahren nach US-Recht (Chapter 11) 2 Mrd. Dollar Schulden erlassen bekommen. Seit Anfang 2022 ist sie in geschrumpfter Form wieder am Start.

APA/Red.