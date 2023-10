Air France feiert in der Französischen Botschaft Wien

Entstanden aus dem Zusammenschluss von Air Orient, Air Union, Société Générale de Transports Aériens, der Compagnie Internationale de Navigation Aérienne und Aéropostale, wurde Air France am 7. Oktober 1933 offiziell eröffnet. Seitdem hat das Unternehmen seine Legende durch die so genannte „französische Art des Reisens“ geschrieben. Air France bietet seinen Kunden heute fast 1.000 tägliche Flüge zu 200 Zielen mit einer Flotte von mehr als 240 Flugzeugen.

Im Jahr 2023 feiert Air France 90 Jahre Eleganz. 90 Jahre Technologie, Innovation und Komfort an Bord seiner Flugzeuge. 90 Jahre Reisen, gutes Essen, Design, Haute Couture, Kunst und Architektur.

Im Oktober 1933 erfolgte der erste Flug von Air France nach Wien. Die Route verlief dabei von Paris nach Bukarest über Strassbourg, Nürnberg, Prag, Wien, Budapest und Belgrad. Der Air France Flug wurde durchgeführt von einer „Le Dewoitine 332 Émeraude“, einem französisches Achtpassagierflugzeug. Die D.332: Der Pilot und der Copilot saßen nebeneinander in einer Kabine vor der Flügelvorderkante. Hinter den Piloten befand sich eine Funkerstation.

Ikonische Uniformen im 3D-Modespektakel

In die Vergangenheit entführte die Fluglinie ihre Gäste in der Botschaft auch im Rahmen einer Modeschau. Allerdings vergaß man dabei auch nicht auf die Zukunft – denn sie wurde ganz in 3D abgehalten. Sprich: es traten keine echten Models auf, sondern Hologramme, die die ikonischen Uniformen, mit denen die Air France-Stewardessen ihre Fluggäste im Laufe der Zeit begleiteten, noch einmal Revue passieren ließen.

„90 Jahre Eleganz und auf viele weitere Jahre“, ließ Guido Hackl, Air France Country Sales Manager für Austria, Czech Republic and Slovakia, seine Fluglinie hochleben. „Ich freue mich außerordentlich. Wir sind stolz und glücklich, gemeinsam mit unseren geschätzten Kunden und Partnern dieses Jubiläum in den wunderschönen, eleganten Räumlichkeiten der Französischen Botschaft zu feiern und zu sehen, wie Vergangenheit und Zukunft nahtlos miteinander verschmelzen und dabei die Eleganz modernster Technologie nutzen, so wie wir es immer getan haben und tun werden bei Air France“, fasste er den Abend zusammen.