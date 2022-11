Adventsmärkte in Kärnten

Nach den von der Corona-Pandemie geprägten letzten Jahre, fahren heuer die Adventsmärkte wieder auf. Besonders im Bundesland Kärnten finden sich zahlreiche Christkindlmärkte:

Am Berg auf 1750 Meter Seehöhe

Der Katschberger Adventsweg lädt zu einem Winterspaziergang durch verschneite Landschaft auf 1750 Meter Seehöhe. Entlang des romantisch beleuchteten Winterwanderweges warten Heustadl, die zu neuem Leben erweckt wurden. An Weihnachten wie früher erinnern eine lebende Krippe mit Schafen und Ponys, eine Souvenir- und Handwerkshütte, eine traditionelle Weihnachtskrippe, musikalische Darbietungen und Teeöfen, an denen man auf nachhaltige Weise seine im Eintrittspreis inkludierte Teetasse auffüllen kann. Zum Ausgangspunkt des Adventsweges geht’s zu Fuß über den sogenannten Wichtelweg mit einer Länge von 2,5 Kilometern oder romantisch mit der Pferdekutsche. Wer den Adventsweg gemütlich geht, braucht rund 45 Minuten. Jeweils Mittwoch und Freitag bis Sonntag ab 25. November sowie am 08. Dezember.

Inmitten der Nockberge

Der Thermenort Bad Kleinkirchheim liegt zwischen den Gipferln der Nockeberge. Hier findet der Kirchheimer Advent statt mit zahlreichen Ausstellern traditioneller Kunsthandwerke wie Schmuck oder Dekor. Auch gibt es einen“Adventspfad“, der weihnachtlich gestaltet ist und vorbeiführt an Adventsfenstern vom Kurpark bis zur Kirche St. Kathrein. Jeweils am Samstag ab 26. November.

Über den Wolken

Zum Advent in schwindelerregender Höhe lockt der Aussichtsturm Pyramidenkogel, welcher der höchste Holzaussichtsturm der Welt ist. Das Wahrzeichen der Region Wörthersee mit 100 Meter Höhe erleuchtet den Himmel auf besondere Weise und ermöglicht einen Ausblick über ganz Kärnten. Am Fuße des Aussichtsturm finden Besucher einen Adventsmarkt. Zudem wartet ein Winterprogramm für Kinder. Interessierte, die ohne Auto anreisen wollen, können das Adventsschiff am Wörthersee und anschließend den Advent-Shuttle von Maria Wörth zum Pyramidenkogel nutzen. Jeweils von Freitag bis Sonntag ab 25. November sowie am 08. Dezember.

Christkindlmärkte in den Städten

Der Adventsmarkt in Klagenfurt eröffnet am 19. November. Händler, Handwerker, Gastronomen und ein Rahmenprogramm mit Live-Musik sorgen für Unterhaltung. Zusätzlich finden heuer an verschiedenen Plätzen kleinere Märkte und Veranstaltungen statt, die einen Stadtbummel durch Klagenfurt zu einer abwechslungsreichen Erkundungstour werden lassen: Am Domplatz gibt es den traditionellen Adventsmarkt mit Handwerk, im Landhaushof singen beim Stillen Advent die besten Kärntner Chöre und vom Stadtpfarrturm hört man Weisenbläser spielen.

Auch in Villach erleuchtet die Altstadt. Der Turm der Stadtpfarrkirche strahlt von weitem wie eine riesige Kerze und weist den Weg. Täglich ab 18. November. Als eines der Highlights des Villacher Adventmarktes gilt der Winter Wunder Wald, der mit einzigartigen Fotomotiven Jung und Alt begeistert. Inszeniert vom Kinderbuchautor Thomas Brezina, wird der Wald im Park des Parkhotels inmitten des Stadtzentrums zum Strahlen gebracht. Täglich ab 18. November.

Am Wörthersee

Die Engelstadt Velden mit ihrem vielfältigen Adventsprogramm gilt schon länger als Fixpunkt für Familien. Mit dafür verantwortlich ist das außergewöhnliche Kinderprogramm, bei dem der tollpatschige, aber liebenswerte Engerlschüler Fabian im Mittelpunkt steht. Gemeinsam mit ihm können die kleinen Adventsmarktbesucher zahlreiche Abenteuer erleben. euer neu am Programm steht eine Sternen-Rätsel-Rallye. Der schwimmende Adventskranz im See, das Riesenrad vor dem Schlosshotel oder eine romantische Kutschenfahrt bringen Freude in die Herzen aller Besucher. Wer das Lichtermeer in Velden vom Wasser aus bestaunen möchte, findet mit der Wörthersee Schifffahrt Gelegenheit dazu: An allen Adventswochenenden findet der „Adventszauber am Schiff“ statt, bei dem die Besucher die Weihnachtsmärkte rund um den Wörthersee ansteuern können. Jeweils Freitag bis Sonntag ab 25. November sowie am 08. Dezember.

Beschaulich geht es am Südufer des Wörthersees zu – auf der Halbinsel Maria Wörth, die optisch von zwei malerische Kirchen dominiert wird und den Rahmen für den traditionellen Kirchenadvent mit Feuerschalenromantik direkt am Ufer des Wörthersees bildet. Einheimische und Gäste erwartet ein hochwertiges Konzertprogramm in der Wallfahrtskirche und urige Holzhütten mit heimischer Kulinarik und vielfältigem Handwerk. Jeweils Samstag und Sonntag ab 26. November.

Ebenfalls ruhig und besinnlich geht es beim „Stillen Advent“ im kleinen Adventsdorf direkt an der Seepromenade in Pörtschach zu. Im Mittelpunkt stehen Konzerte renommierter Chöre und Vereine aus der Umgebung mit Liedertexten aus Kärnten und überlieferten Werken. Zu den weiteren Besonderheiten im (Familien-)Programm zählen eine Fackelwanderung zur lebenden Krippe rund um das Naturschutzgebiet der Pörtschacher Halbinsel, das Christkindlboot mit Flaschenpost und die Buchtenfahrt durch das Sternenmeer. Jeweils Freitag bis Sonntag ab 25. November sowie am 08. Dezember.

Winterzauber in Südkärnten

Der höchstgelegene Christkindlmarkt Österreichs präsentiert sich auf der Petzen, in 1700 Meter Seehöhe: eine leuchtende Winterzauber-Welt mit heimischen Köstlichkeiten, Musikprogramm, traditionellem Kunsthandwerk und Feuershow. Erreichbar ist der Adventsmarkt bequem mit der Gondelbahn, von wo aus man einen herrlichen Panoramablick auf Südkärnten genießen kann. Jeweils Samstag, 3./10./17. Dezember und Freitag, 09. Dezember.

Zum Advent im Weingut lädt die Domäne Lilienberg in Tainach in Südkärnten. Der elegante Adventsmarkt in märchenhafter Kulisse bietet neben kulinarischen Köstlichkeiten auch Engelspost, Kinderwerkstatt, Elfen, Stände mit feinem Dekorationsmaterial und natürlich die exklusiven Weinsorten der Domäne Lilienberg. Allein der magische Lichterpark ist einen vorweihnachtlichen Ausflug nach Tainach wert. Er bezaubert Besucher jeden Alters mit leuchtenden Fabelwesen in einer beeindruckenden Märchenwelt, die sich mit Licht-Installationen am Südhang des Lilienberges präsentiert. Jeweils Donnerstag bis Sonntag ab 24. November.

PA/ Red.