Advent Advent ein Brunch-Event!

Pünktlich zum ersten Advent hat das Haubenrestaurant Boxwood seine Advent-Brunch-Reihe begonnen und anlässlich zum Auftakt mit einem besonderen VIP-Brunch gestartet.

Die Gastgeber:innen sorgten dabei für einen weihnachtlichen Einstieg in den Advent, bei der Gäste wie Christian und Ekaterina Mucha (Verlegerpaar), Martin Ploderer (Schauspieler) Markus Bachmann (Musiker) und viele mehr ein einzigartiges vier Gänge Flying Brunch Menü genießen konnten. Die Jazz-live Band „In the Pocket“ hat dabei für eine weihnachtliche Stimmung gesorgt.

Gestartet hat, das Event wurde mit einem klassischen Sektempfang und anschließender Ansprache vom Besitzer Benjamin Buxbaum begonnen.

„Ich freue mich, dass der legendäre Jazz Sharing Brunch im Boxwood endlich nach der Sommerpause wieder zelebriert werden darf!“ – Benjamin Boxwood, Gastronom

Nach der offiziellen Eröffnung konnten Gäste in gemütlicher Atmosphäre und bei chilliger Jazzmusik die Brunch-Köstlichkeiten genießen, die von Austern und Bruschetta bis hin zu Steak und den stadtbekannten Langos reichten.

„Das Geheimnis von Brunch ist, dass er spät anfängt und nie aufhört, weshalb er einer unserer leidenschaftlichsten Aktivitäten ist, wenn er dazu noch von Live Jazz unterlegt und in dieser Qualität ist, dann kriecht man gern samstags aus dem Bett heraus.“ – Christian Mucha, Verleger.

Buchbar ist der Adventbrunch hier: https://www.gastro.news/deals/brunch/advent-sharing-brunch-im-boxwood/

Im Boxwood ist Weihnachtszeit – Genusszeit

Endlich ist so weit, die schönste Zeit des Jahres beginnt und wie könnte man besser in weihnachtliche Stimmung kommen als mit einem köstlichen Advent-Brunch. Im Herzen von Wien können Brunch-Liebhaber nun in gemütlicher Atmosphäre an den Adventwochenenden jeweils Samstag und Sonntag von 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr den Tag im Boxwood Restaurant einstimmen.

Das frisch im Februar 2020 eröffnete „Boxwood“ ist bereits das zweite Lokal von Benjamin Buxbaum, welches sich durch eine kulinarische Mischung aus internationaler Küche auszeichnet.