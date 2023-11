ABTA ist aufs Rad gekommen

Doch nach der Begrüßung durch ABTA-Präsident Roman Neumeister und Best Western Plus AMEDIA Wien-Betriebsleiter Markus Petruschan ging es erstmal um Rechte. Und zwar um die Rechte von Passagieren. Darüber klärte Maria-Theresia Röhsler von der Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte (afp) auf. Die Agentur fungiert als zentrale Servicestelle für Passagierrechte im Bahn-, Bus-, Schiffs-, und Flugverkehr und bearbeitet pro Jahr in etwa 6.000 Anträge. Die Erfolgsquote sei dabei durchaus hoch, so Röhsler: Im Flugsektor verblieben im vergangenen Jahr 3 Prozent der bearbeiteten Anträge ohne Lösung, im Bahnbereich machte der Prozentsatz jener Fälle, die ohne Einigung zwischen Antragsteller und Unternehmen endeten, 1 Prozent aus. Inhaltlich beträfen im Bahnverkehr die meisten Verfahren das Thema Erstattung, im Flugverkehr drehe es sich zum größten Teil um Anträge rund um Annullierungen.

Danach war Harald Bauer, Geschäftsführer von willdienstrad.at, dran. Seit rund drei Jahren ist das Unternehmen in Österreich am Markt tätig. Das System funktioniert so: Mitarbeiter wählen ihr persönliches Wunschfahrrad für ihre Anreise in die Arbeit aus (und dürfen das Fahrrad auch uneingeschränkt privat nutzen), der Arbeitgeber tätigt auf Leasing-Basis den Ankauf und rechnet diesen sachbezugsfrei über das Gehalt ab. Für größere Betriebe wird zur Abwicklung eine speziell konzipierte Administrationsoberfläche zur Verfügung gestellt. Im Rahmen der Anschaffung sind sowohl Vorsteuer-Abzug als auch Förderung möglich. Nach 48 Monaten Laufzeit kann das Fahrrad zum Restwert (16 Prozent) erworben werden.

Als Letzter erzählte Wirtschaftscoach Roman Brauner, wie man auch in kniffligen Verhandlungen einen guten Abschluss erzielt.