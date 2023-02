Haubenlokal Spelunke begeistert mit unvergesslichem Gaumenschmaus

Auftauchen und Eintauchen. Inspiriert vom Seemanns-Schmäh und den sprudelnden Ideen des zweiten Bezirks Wiens, hat die SPELUNKE bereits seit 2017 ihre Schleusen geöffnet und darf sich seit neuestem mit einer Haube schmücken. Genusshungrige und Cocktail-Enthusiasten finden hier, direkt am Donaukanal, ein cooles Ambiente mit einer extravaganten Auswahl an kulinarischen Erlebnissen. Die alles andere als klassische Hafenkneipe präsentiert sich mit neuem Interior, in gewohnt lässig-aber-schicker Manier. Das Highlight: das neue und in Wien einzigartige SPELUNKE-Aquarium.

©SPELUNKE

Neuer geschmacklicher Seeweg: Die Spelunke-Küche.

Die SPELUNKE ist berühmt-berüchtigt für seine gastronomischen Auszeichnungen, gilt als hyperkreativ und Stilikone. Nun gesellt sich zu diesem Potpourri an Charakterzügen noch ein weiterer: Küchenchef Ralph Kampf wurde für seine SPELUNKE-Kreationen mit einer Gault&Millau Haube ausgezeichnet. Kein Wunder, österreichisch-mediterraner Genuss und beste, regionale Zutaten sind hier an der Tagesordnung.

Die Kombüse der SPELUNKE begeistert mit ihrer Vielseitigkeit und einer quartalweise wechselnden Karte. G’schichten aus der Pfanne und vom Blech, ein Haufen Gesundes und Salate für die Braven versprechen Genuss auf höchsten Niveau und kulinarische Gaumentänze. Gegen den Strom zu schwimmen, innovative Gerichte und dem Status Quo zu widersprechen ist in der SPELUNKE keineswegs Meuterei, sondern gehört zum guten Ton.

„Nichts ist langweiliger, als immer auf den gleichen Gewässern zu segeln. Wir legen Wert darauf, dass sich unsere Küchen-Brigade jedes Quartal neu erfindet, um am Puls der Zeit zu bleiben“, erklärt Küchenchef und Haubenkoch Ralph Kampf.

You have to sea this: Interior & Kunst in der Spelunke.

Wo Gemütlichkeit an erster Stelle steht, da kann man sich nur wohlfühlen! In Sachen Interior zeigt die SPELUNKE sich seit 2023 im frischen Look: alle Sitzbänke und Sessel wurden neu gefertigt und auch der Barbereich erstrahlt in neuer Pracht.

„Mit der Bar haben wir einen eigens designten Bereich geschaffen, an dem unsere Gäste weiterhin entspannt und easy auf einen Drink vorbeikommen können“, so SPELUNKE-BetreiberWerner Helnwein über die Vision hinter der Bargestaltung.

Durch eine Vielzahl echter Pflanzen – und sogar einer Pflanzenwand – ist das Lokal nun noch freundlicher und heller. Der Service wurde mit elegantem Porzellan von „Serax“ ausgestattet, um die Kunstwerke der Küche auf eine ebenbürtige Leinwand zu setzen.

Das SPELUNKE Highlight 2023: das neue und in Wien einzigartige SPELUNKE-Aquarium. Die aufwendige Sonderanfertigung mit maßgeschneidertem Rundbogen und einem Fassungsvermögen von 1.500 Liter beherbergt über 100 Quallen.

„Wir wollen unseren Gästen immer ein neues Erlebnis bieten und sie bei jedem Besuch begeistern. Das Aquarium ist ein echter Hingucker und hat bereits für einige ‚WOW-Momente‘ gesorgt“, so Werner Helnwein, SPELUNKE-Inhaber, über die ersten Reaktionen auf das Aquarium.

O-TÖNE DES ABENDS:

Dorretta Carter (Sängerin)

„Das Essen war fantastisch. Ich habe heute das erste Mal seit 10 Jahren herrliche Gnocchi gegessen. Küchenchef Ralph Kampf hat Wunder auf die Teller Ich komme garantiert noch einmal und probiere mich durch die ganze Speisekarte!“

Chiara Pisati (Schauspielerin)

„Ich habe heute Abend das beste Kalbsbackerl meines Lebens gegessen – es war herrlich saftig und weich. Mit der SPELUNKE verbinde ich unzählige lustige Abende mit Freund:innen und gutem Essen. Hier ist jedes Mal eine ausgelassene Stimmung, denn nach dem Essen switcht es irgendwann immer zu einer Party um.“

ELAV (Musikerin und TikTokerin)

„Ich bin ein echter Foodie und Cocktail Lover und liebe es, neue Dinge zu probieren – so wie heute Abend. Ich nenne das ‚auf Geschmackssafari gehen‘. Dabei probiere ich mich durch vielfältigste Bars und Restaurants. Generell versuche ich immer genau zu entscheiden, was ich in meinem Körper gebe und genießen kann. Essen ist dabei natürlich ganz weit oben.“

Anouk Lamm Aamor Anouk (Künstlerin)

„Es ist schön, heute Abend in der SPELUNKE zu sein, denn ich verbinde einige schöne Erinnerungen mit dem Restaurant. Als die SPELUNKE neu eröffnet hat, war ich oft hier. Ich erinnere mich noch genau an meinen liebsten grünen Salat mit Zitrusdressing und die Trüffelpommes, die ich dazu bestellt habe. Das war Liebe auf den ersten Blick.“

Luigi Barbaro (TOP-Gastronom aus Wien, Restaurant „Regina Margherita”)

„Was für ein kulinarischer Abend! Am besten hat mir der Oriental Hugo geschmeckt – und die Schokopralinen. Ich bin ein Süßer und liebe ein bisschen Schokolade zum Abschluss. Das Aquarium ist ein echtes Kunstwerk und heute natürlich das Highlight. Das Team der SPELUNKE hat sich damit etwas Einzigartiges einfallen lassen, was man sich unbedingt ansehen muss.

Über die Spelunke

Ahoi, Baby! Die SPELUNKE lädt alle Food-Liebhaber und Cocktail-Enthusiasten zum Abtauchen und Genießen ein. Das erst kürzlich prämierte Haubenlokal präsentiert sich als Ort, an dem das pure Leben auf feine Gastronomie trifft. Die Speisekarte verspricht handfeste und ehrliche Küche, von Klassikern bis hin zu außergewöhnlichen Kreationen. Auch Vegetarier:innen und Veganer:innen kommen in der SPELUNKE nicht zu kurz – wechselnde rein pflanzliche Speisen, sowie zahlreiche Salate und Vorspeisen lassen das Veggie-Herz höher schlagen.

Ausgefallene Cocktail-Kreationen und edle Weinbegleitung runden das geschmackliche Erlebnis perfekt ab. Das Auge isst mit: das einzigartige Aquarium mit über 100 Quallen ist nur eines der optischen Highlights des Restaurants. Tipp: Samstags lädt die SPELUNKE von 10 bis 16 Uhr zum Brunchen in den „Saturday Music Club“ – hier sorgen die Jazzophoniker für unvergessliche Stimmung und smoothe Jazz-Sounds.