Wien bleibt Top-Kongressstadt

Wien gehört bei Kongressen weiter zu den Top-Städten weltweit. Im Ranking der Union of International Associations(UIA) erreicht die Bundeshauptstadt zum zweiten Mal in Folge im internationalen Vergleich den zweiten Platz hinter Brüssel und vor Tokio. Erst im Mai war Wien von der International Congress and Convention Association (ICCA) weltweit auf den vierten Platz gereiht worden.

Im UIA-Ranking verteidigte Wien mit insgesamt 298 Tagungen Silber. Als Gewinner ging Brüssel mit 620 durchgeführten Tagungen im Jahr 2023 hervor. Auf die österreichische Bundeshauptstadt folgten Tokio (226), Seoul (200) und Lissabon (147). Die Plätze 6 bis 10 belegten London (139), Paris (124), Madrid (116), Barcelona (115) und Dubai (114).

apa