Tourismuspreis Niederösterreich vergeben

Moderiert wurde die Veranstaltung von Kristina Sprenger, die unter anderem Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler, den Vorstandsdirektor der Niederösterreichischen Versicherung Bernhard Lackner und den Spartenobmann der Wirtschaftskammer Niederösterreich Mario Pulker von der Bühne aus begrüßen konnte. Dann übergab sie das Mikrofon an die Landeshauptfrau, die in ihrer Begrüßungsrede betonte: „Was unseren Tourismus wirklich ausmacht, das sind die Menschen – unsere Gastgeberinnen und Gastgeber, die tagtäglich mit der typisch niederösterreichischen Gastfreundlichkeit die Gäste in unserem Land willkommen heißen. Sie sind die besten Botschafterinnen und Botschafter Niederösterreichs und stehen zu Recht heute im Mittelpunkt. Die Sieger-Projekte setzten sich gegen insgesamt 46 hervorragende Einreichungen durch, die das hohe Niveau in Niederösterreich eindeutig belegen.“

„Die Jury hatte die Qual der Wahl: Viele spannende Einreichungen haben es uns nicht leicht gemacht, aus drei Kategorien jeweils drei Nominierte und schließlich die Gewinnerin bzw. den Gewinner zu wählen“, meinte anschließen Duscher in seiner Ansprache.

Dann ging es für die Beiden aber schon ans Überreichen der Preise. Etwa an das Refugium Lunz, das in der Kategorie Nachhaltigkeit & regenerativer Tourismus den Sieg holte. In der Kategorie Digitalisierung ging die Auszeichnung an KTech Engineering & Touristik GmbH für deren Projekt „Neuausrichtung durch digitale Transformation“. Den Preis in der Kategorie Touristisches Gesamterlebnis sicherte sich die Eis-Greissler Welt in Krumbach.

Über ein Online-Voting konnte das Publikum vorab für ihren persönlichen Favoriten stimmen. Die meisten Stimmen – und damit den Publikumspreis – erhielt die Ötscher-Basis im Naturpark Ötscher-Tormäuer.

Anschließend wurde bei einem regionalen Buffet und feinsten Weinen noch fleißig genetzwerkt.