Von 24. Mai bis 14. Juni 2025 verwandelt sich die Region Steyr und Nationalpark Kalkalpen in eine Genussdestination der Extraklasse. Das Kulinarikfestival Tavolata lädt Gourmets und Neugierige zu außergewöhnlichen Erlebnissen an magischen Orten ein – von historischen Gebäuden bis hin zu einsamen Waldlichtungen.

Kulinarische Highlights mit regionalem Fokus

Tavolata bedeutet Genuss im Kreise Gleichgesinnter – und das nicht irgendwo, sondern an den schönsten Plätzen der Region. Spitzenköche wie Klemens Gold, Max Rahofer und Lukas Kapeller, bekannt aus ihren renommierten Restaurants in Steyr und Umgebung, zaubern bei jedem Event Menüs, die regionale Zutaten in den Mittelpunkt stellen. Ob im historischen Quenghof, bei einem exklusiven Veggie-Fine-Dining-Abend in der Duftmanufaktur oder in der Abgeschiedenheit der Bergerwieshütte: Jede Veranstaltung verbindet kulinarische Perfektion mit authentischem Ambiente.

Die Auftaktveranstaltung am 24. Mai im Quenghof setzt den Ton: Ein 6-Gänge-Menü, begleitet von regionalen Weinen, serviert in einem denkmalgeschützten Gebäude aus dem 15. Jahrhundert. Weitere Highlights wie „Geschmack der Wildnis“ mit Kutschfahrt oder die „Schlierbacher Schmankerl-Roas“ im Dunkeln machen TAVOLATA 2025 zu einem Erlebnis für alle Sinne.

Die Region als Gastgeberin

Die Region rund um Steyr, das Stift Schlierbach und den Nationalpark Kalkalpen bietet weit mehr als kulinarischen Genuss. Hier treffen unberührte Natur, kulturelles Erbe und traditionsreiches Handwerk aufeinander. Der Nationalpark Kalkalpen lädt zu Wanderungen und Radtouren ein, während die Zweiflüsse-Stadt Steyr mit ihrer historischen Altstadt und den malerischen Gässchen Besucher begeistert. Das Stift Schlierbach ist nicht nur für seine kulturelle Bedeutung, sondern auch für seine regionale Käseproduktion bekannt.

Persönlichkeiten und Orte im Fokus

Das Festival wird von den drei bekannten Köchen der Region geprägt: Klemens Gold, der im „Rau“ in Großraming mit moderner Regionalität brilliert, Max Rahofer, der mit seinem Café und Restaurant in Steyr Feinschmecker begeistert, und Lukas Kapeller, der für seine kreative Fine-Dining-Küche bekannt ist. Gemeinsam stehen sie für eine neue Generation regionaler Gastronomie, die Authentizität und Innovation verbindet.

Ein besonderer Ort des Festivals ist der Quenghof, dessen malerisches Ambiente Gäste bereits beim Betreten verzaubert. Hier treffen Geschichte und Genuss aufeinander, was die Location zum idealen Rahmen für das Tavolata-Opening macht.

Mehr als ein Genussfestival

Tavolata bietet nicht nur exzellente Kulinarik, sondern auch die Möglichkeit, die Region in ihrer ganzen Vielfalt zu erleben. Die Verbindung aus Natur, Kultur und Gastronomie macht das Event zu einem Highlight, das nicht nur den Gaumen, sondern auch die Seele anspricht.

Reservierungen und weitere Informationen finden Sie unter: www.steyr-nationalpark.at

