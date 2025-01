Studie: Weniger Kontrolle, weniger Trinkgeld

“Die zunehmende Verbreitung digitaler Trinkgeldsysteme – von Kassengeräten, die von Mitarbeitern gehalten werden, bis hin zu Bildschirmen auf der Theke, auf denen die Auswahl des Kunden deutlich angezeigt wird – verändert die Dynamik des Trinkgeldes, und zwar oft auf eine Weise, die Kunden das Gefühl gibt, unter die Lupe genommen zu werden”, kritisieren die Marketing-Professoren Sara Hanson von der University of Richmond und Nathan B. Warren von der Norwegian Business School in einem Beitrag für das Online-Portal The Conversation.