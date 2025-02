Starbucks eröffnet dritten Standort in Innsbruck

Am 24. April 2025 eröffnet Starbucks sein neues Coffee House im SILLPARK Shopping Center in Innsbruck und erweitert damit sein Angebot in der Tiroler Landeshauptstadt. Der Store, direkt neben dem Hauptbahnhof gelegen, punktet mit modernem Design und gemütlichen Sitzbereichen, die zu entspannten Kaffeepausen einladen. Am Eröffnungstag gibt es für alle Besucher von 9:00 bis 10:00 Uhr eine Stunde lang gratis Getränke.

Neben der neuen Filiale betreibt Starbucks bereits Standorte im Kaufhaus Tyrol und in der Innenstadt von Innsbruck. Der neue Store ergänzt die bisherige Präsenz und richtet sich insbesondere an Shoppingbesucher und Pendler.

„Mit dem SILLPARK Shopping Center als Partner machen wir einen weiteren wichtigen Schritt in unserer Expansion in Innsbruck“, erklärt Anthanasios Kouros, District Manager Austria. „Wir freuen uns darauf, noch mehr Kaffeeliebhaber willkommen zu heißen.“ Es gilt als zentraler Treffpunkt in Innsbruck, mit einem breiten Angebot an Shops und Gastronomie sowie einer frisch sanierten Tiefgarage mit über 700 Parkplätzen. Besonders für die junge Zielgruppe soll das neue Starbucks Coffee House ein weiteres Highlight im urbanen Lifestyle des Einkaufszentrums sein.

Pistazien-Trend und neue Kreationen

In dieser Wintersaison stehen Pistazien in all ihren verführerischen Variationen im Mittelpunkt. Starbucks präsentiert eine Reihe neuer Winterdrinks und Snacks, die nicht nur Foodies begeistern werden.

Ein besonderes Highlight ist der Pistachio Velvet Latte, der den Signature Espresso Roast mit Haferdrink kombiniert und mit cremigem Pistazien-Milchschaum verfeinert wird – heiß oder eisgekühlt erhältlich. Wer keinen Kaffee bevorzugt, sollte den Pistachio Chai Latte probieren, der den nussigen Pistaziengeschmack mit würzigem Chai verbindet.

Für den süßen Abschluss sorgt die Sweet Trinity Pistachio Passion, ein fluffiges Gebäck mit zarter Pistaziencreme-Füllung und knusprigem Pistazien-Crunch-Topping. Auch Fans von Schokolade kommen nicht zu kurz: Die Golden Caramel White Hot Chocolate ist zurück – eine cremige Mischung aus weißer Schokolade und Karamell, gekrönt mit Schlagrahm und einem Keks-Topping aus karamellisierter Schokolade.

Im neuen Store im SILLPARK Innsbruck – ab 24. April 2025 geöffnet – wird es diese Winter-Auswahl wohl nicht mehr geben.

(PA/red)