Salzburger Café Würfelzucker in neuen Händen

Die Salzburger Altstadt steht für Geschichte, Kultur und kulinarische Erlebnisse. Inmitten der Festspielstadt eröffnet das Café Würfelzucker in der Griesgasse neu und bringt mit seinen neuen Betreibern, Stefan Savija und Robert Berger, frischen Schwung in die lokale Gastronomieszene. Das Traditionscafé, das elf Jahre lang von Christoph Würfel betrieben wurde, startet mit einem überarbeiteten Konzept und einem Fokus auf Frühstück und Brunch. Während Berger die operative Leitung des Cafés übernimmt, sorgt Savija im Hintergrund für einen reibungslosen Ablauf.

Erfahrene Gastronomen

Stefan Savija, bekannt aus der Nachtgastronomie von Salzburg, Wien, Linz und Graz, sowie Robert Berger, dessen Familie seit über 20 Jahren das Restaurant Santa Fe in Hallwang führt, bringen ihre gebündelten Erfahrungen in das Projekt ein. „Die Lage des Cafés in der Griesgasse ist einfach erstklassig“, betont Berger. Mit einem Blick auf die Salzach, die Altstadt und den Kapuzinerberg haben die neuen Betreiber nicht nur eine ideale Location, sondern auch das Potenzial, zu einem beliebten Treffpunkt für Einheimische und Touristen zu werden.

Frühstück und Brunch

Das neue Konzept des Café Würfelzucker setzt auf Frühstück und Brunch, die besonders bei Touristen und Altstadtbesuchern immer beliebter werden. Bereits in der Pre-Opening-Phase stehen drei Frühstücksvarianten – klassisch, salzig und süß – auf der Speisekarte. Ab Mittag werden traditionelle österreichische Gerichte wie Spinatknödel, Käsespätzle und Gulasch serviert. Die Gerichte werden auf Gmundner Keramik angerichtet, ein weiteres Zeichen für die Verbindung zur Region.

Die Betreiber setzen auf lokale Partnerschaften: Brot liefert die Bäckerei Funder, Fleisch und Wurst kommen von Großarler Genuss, und der Kaffee stammt von Illy. In den nächsten Monaten wird die Terrasse des Cafés saniert, um den Gästen ab dem Frühling ein Frühstück mit atemberaubender Aussicht auf die Altstadt und die umliegenden Berge zu bieten.

Lokal mit guter Aussicht

Die Lage des Café Würfelzucker in der Griesgasse, einer der zentralen Verbindungsstraßen zwischen den historischen Sehenswürdigkeiten und der Salzach, macht es zu einem potenziellen Hotspot für Frühstücks- und Kaffeegenießer. Gerade in einer Stadt, die durch ihre Festspiele und Kulturveranstaltungen geprägt ist, können Cafés wie das Würfelzucker zusätzliche Anreize schaffen.

Neueröffnung und Eröffnungsparty

Mit einer großen Eröffnungsparty am 22. Februar soll das neue Konzept des Café Würfelzucker offiziell gestartet werden. Eine erweiterte Speisekarte und die sanierte Terrasse versprechen, das Lokal zu einem Fixpunkt der Salzburger Gastroszene zu machen.

(PA/red)