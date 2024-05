Pizza für Manager

Corona hat auch für gewisse Zeit den allgemeinen Appetit verdorben. Was nicht nur Menschen betraf, die in diversen Lockdowns nur noch geringen Hunger verspürten. Arbeitskräfte wiederum mussten eine strategische Hungerkur ertragen. Denn in Unternehmen wurden Geschäftsreisen und Veranstaltungen aufgrund der unsicheren Zukunft über Nacht in die Garage gerollt. Sehr zum Mißfallen verwöhnter Fachkräfte, denen damals meist bloß noch Kaffeemaschine und Kantine geblieben sind. Statt interner Feierlaune oder fröhliche After Work-Geselligkeit.

Jetzt aber ist die Pandemie endlich Geschichte und der Normalzustand kehrt wieder ein. Auch in Betrieben gewinnt der gewohnte Alltag sukzessive die Oberhand. Deshalb befinden sich Businesstrips aktuell ebenfalls im Aufwind. Laut Experten sollen bald wieder so viele Manager wie vor dem Ausnahmezustand im Flieger, Bus oder Auto Platz nehmen. Unterwegs zu Meetings, Niederlassungen oder Messen, wo dann auch die Nahrung eine Rolle spielt.

Schließlich mögen selbst bewegliche Manager Cocktails, feines Essen oder Take Away-Pizza nach getaner Arbeit. Schmalhans ist jetzt auch nicht mehr Küchenmeister in den Chefetagen, die Verköstigung des Personals scheint ins Lot zu kommen. Eine Auswertung von SAP Concur macht deutliche Erholung sichtbar bei jenem monetären meist massiv unterschätzten Faktor. Laut dem Software-Anbieter für Geschäftsreisen-Management hat das Investment für Events und Bewirtung 2023 im globalen Vergleich zu 2019 um durchschnittlich 13 Prozent zugelegt…

Von Christian Prenger

