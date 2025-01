Mohrenbrauerei startet Ausbildung für junge Bier-Sommeliers

Die Mohrenbrauerei in Dornbirn und die Gastgeberschule Gascht haben in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk „mensch im tourismus“ die erste schulisch verankerte Bier-Jungsommelier-Ausbildung in Vorarlberg etabliert. Sieben Absolventen des ersten Jahrgangs wurden im Januar 2025 für ihr Wissen über Bierkultur und Gastronomie ausgezeichnet und erhielten ein europaweit anerkanntes Zertifikat. Ziel des Programms ist es, Nachwuchstalente in der Gastronomie zu fördern und die Wertschätzung für Bier als kulinarisches Highlight zu stärken.

Ausbildung mit Praxisbezug

Das Programm umfasst einen sechstägigen Kurs, der den Schülern tiefgehende Einblicke in die Welt des Bieres bietet. Inhalte wie Biersensorik, Zapftechnik, die Entwicklung von Bierkarten und die Kombination von Bier und Speisen wurden praxisnah vermittelt. Die Teilnehmer mussten sich in einer Abschlussprüfung mit Theorie, Blindverkostung und der Präsentation eigener Bierkarten beweisen. Höhepunkt des Kurses war das Brauen eines Festbieres in der Creativbrauerei der Mohrenbrauerei.

Experten-Coaching

Kursleiter Michael David, Diplom-Biersommelier und Diplombraumeister der Mohrenbrauerei, führte die jungen Talente durch die Ausbildung. Seine Co-Referentin Birgit Rieber, COO des Instituts für Bierkultur, brachte ihre langjährige Erfahrung in der Ausbildung von Biersommeliers ein. Beide lobten die Begeisterung und den Einsatz der Teilnehmer. „Die Jugendlichen haben unsere Idee mit ihrer großen Begeisterung für Bier bestätigt. Wir hatten viel Spaß beim Lehren und Lernen“, berichtet Kursleiter Michael David von der Mohrenbrauerei.

Traditionsbetrieb Mohrenbrauerei

Die Mohrenbrauerei, gegründet 1763 und bis heute ein Familienbetrieb, spielt eine zentrale Rolle in der Vorarlberger Gastronomie. Als führender Bierproduzent der Region mit einem Marktanteil von 50 Prozent liefert sie nicht nur Bier, sondern auch das notwendige Equipment und Know-how an die Gastronomie. Mit der neuen Ausbildung stärkt sie den regionalen Bezug und das Bewusstsein für Qualität und Handwerk im Bereich Bier. „Gutes Bier und guter Service gehen Hand in Hand. Das passende Bier im richtigen Glas perfekt serviert und mit wissenswerten Infos garniert schmeckt gleich noch besser“, ist Mohrenbrauerei-Geschäftsführer Thomas Pachole überzeugt.

Berufsbild Biersommelier

Das Interesse an der Bier-Jungsommelier-Ausbildung wächst: Für den nächsten Kurs im Herbst 2025 sind bereits 15 Plätze vorgesehen – doppelt so viele wie im Premierenjahr. Mit dieser Initiative tragen die Mohrenbrauerei und ihre Partner dazu bei, die nächste Generation der Gastronomie bestmöglich auf ihre Karriere vorzubereiten und gleichzeitig die Bierkultur in Vorarlberg zu fördern.

(PA/red)