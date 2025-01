Laurent-Perrier: Champagner trifft Guide Michelin

Am 21. Jänner 2025 feiert der Guide Michelin nach einer längeren Pause seine Rückkehr nach Österreich und präsentiert im prestigeträchtigen Hangar 7 in Salzburg die besten Restaurants des Landes. Der Guide Michelin ist weltweit bekannt für seine anspruchsvollen Bewertungen und gilt als Maßstab für kulinarische Exzellenz. Die Vergabe der begehrten Sterne, die für höchste Qualität, Kreativität und Handwerkskunst in der Gastronomie stehen, ist ein Meilenstein für die heimische Spitzengastronomie. Seine Rückkehr unterstreicht die internationale Bedeutung Österreichs als kulinarische Destination.

Champagne Laurent-Perrier und die Spitzengastronomie

Als exklusiver Champagner-Partner der Veranstaltung wird Champagne Laurent-Perrier den Abend mit prickelnden Genussmomenten begleiten. Das traditionsreiche Champagnerhaus wurde 1812 gegründet und bis heute im Besitz der Familie de Nonancourt. Die Marke steht für Präzision, Eleganz und Frische. Laurent-Perrier hat sich über die Jahre als fester Begleiter in der Spitzenküche etabliert, da seine Produkte durch ihre Raffinesse und Vielseitigkeit die gehobene Kulinarik perfekt ergänzen. In Österreich wird Laurent-Perrier exklusiv von JOHANN vertrieben, einer Distributionsorganisation, die sich auf Premium-Getränkemarken spezialisiert hat und die lange Tradition österreichischer Getränkekultur fortführt.

Bleiben Sie gespannt

Die Präsentation der besten Restaurants Österreichs verspricht ein besonderes Highlight der kulinarischen Szene zu werden. Bei FM erfahren Sie als Erste, welche Betriebe es auf die Liste des Guide Michelin geschafft haben und wer zu den neuen Sternträgern des Landes zählt.

(PA/red)