Bad Gleichenberg stand in dieser Woche ganz im Zeichen des Weins: Die besten Nachwuchs-Jungsommeliers Österreichs traten zum nationalen Wettbewerb an den renommierten Tourismusschulen Bad Gleichenberg an. Insgesamt 38 Talente aus 20 Schulen stellten sich den Herausforderungen einer schriftlichen, sensorischen und praktischen Prüfung. Von der perfekten Weinpräsentation bis zum anspruchsvollen Weinservice mussten die jungen Teilnehmer ihr Können unter Beweis stellen.

Nach einem spannenden ersten Wettbewerbstag, an dem sich die Finalisten durchsetzen konnten, kam es am zweiten Tag zum packenden Finale. Für die Tourismusschulen Bad Gleichenberg traten Tobias Kropf aus Kainbach bei Graz und Laura Reisinger aus Heiligenbrunn an. Beide hatten sich unter der Leitung von Fachvorstand Horst Roßegger über Monate hinweg intensiv vorbereitet. „Es war mir eine Ehre, Tobias und Laura zu begleiten. Das Finale war ein wahres Kopf-an-Kopf-Rennen, und ich bin stolz auf ihre Leistung“, betonte Roßegger.

Karrieren in der Tourismusbranche

Der Wettbewerb zeigt eindrucksvoll, wie wertvoll eine fundierte Ausbildung für die Hotellerie und Gastronomie ist. Beide Finalisten sammelten bereits umfangreiche Praxiserfahrung durch Praktika in Top-Häusern im In- und Ausland sowie bei hochkarätigen Veranstaltungen wie der Südsteiermark Classic, dem Wiener Opernball oder der Grazer Sportlergala. Das breite Qualifikationsangebot an den Tourismusschulen Bad Gleichenberg – von Bar- und Weinwissen über Concierge- und Käseexpertise bis hin zur Eventorganisation – bildet die Basis für eine erfolgreiche Karriere im Tourismus.

Jungsommelier-Ausbildung

Seit mehr als 20 Jahren bildet die Tourismusschule Bad Gleichenberg Wein-Jungsommeliers aus. Dass diese Ausbildung ein Sprungbrett für Spitzenkarrieren sein kann, zeigen Absolventen wie Andreas Wickhoff und Maximilian Glatz. Beide gehören mittlerweile zu den weltweit nur 410 „Master of Wine“ – dem höchsten Titel, den ein Sommelier erreichen kann.

Für Interessierte bietet die Schule am 11. März und 14. Mai 2025 Info-Nachmittage an, um sich über die vielfältigen Ausbildungsangebote zu informieren.

