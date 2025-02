Hotel Bergergut stellt Lehrlinge im Rampenlicht

Berufung mit Sinn

Im Bergergut dreht sich alles um Genuss, Entschleunigung und die Kunst des Gastgebens – und dafür braucht es engagierte Menschen, die mit Leidenschaft arbeiten. Gastronomie ist kein Beruf wie jeder andere: Während viele ihren Urlaub genießen, sorgen Fachkräfte in Hotels und Restaurants dafür, dass Erholung und Genuss möglich sind. Diese besondere Verantwortung wird im Bergergut an die Lehrlinge weitergegeben – nicht mit Druck, sondern mit einer Kultur des Miteinanders.

„Unsere Branche ist zweifellos herausfordernd, doch wenn junge Menschen sich geschätzt fühlen und Raum zur Entfaltung bekommen, gehen sie mit vollem Engagement an ihre Aufgaben heran,“ erklärt Pürmayer. „Sie lernen nicht nur von uns, sondern wir auch von ihnen. Wertschätzung, Passion und der Wille, mit ganzem Herzen dabei zu sein, sind entscheidend – für Lehrlinge genauso wie für erfahrene Fachkräfte.“

Arbeit mit Wert

Mit dieser Fotoreihe will das Bergergut ein positives Signal für die Ausbildung in der Gastronomie setzen – eine Branche, die oft mit langen Arbeitszeiten und hohem Druck in Verbindung gebracht wird. Doch das Hotel zeigt, dass es anders geht: Gastronomie ist auch Kreativität, Teamgeist und die Fähigkeit, Menschen glücklich zu machen.

„Wir veredeln Lebenszeit. Unsere Jugendlichen im Team leben das von ganzem Herzen – sei es durch ihre Arbeit in der Küche oder im direkten Kontakt mit Gästen,“ so Pürmayer weiter. Im Bergergut werden derzeit zehn Lehrlinge zu Gastgebern ausgebildet – eine Zahl, die für ein Haus mit 44 Mitarbeiter:innen beachtlich ist. Der Erfolg des Ausbildungsmodells zeigt sich auch an der Nachfrage: Die Warteliste für eine Lehre im Bergergut ist lang, im Herbst starten bereits drei weitere Lehrlinge.

Lehrlingsausbildung

Anstatt sich über den Fachkräftemangel zu beklagen, setzt das Bergergut auf eine langfristige Lösung: Den eigenen Nachwuchs ausbilden und Talente gezielt fördern. Dabei geht es nicht darum, alle gleich zu behandeln, sondern individuell auf die Stärken, Vorlieben und Talente der Lehrlinge einzugehen.

„Es sollte nicht nur über Arbeitszeiten und Fachkräftemangel diskutiert werden, sondern über den Wert der Arbeit und darüber, wie wir miteinander arbeiten,“ betont Pürmayer. Fachliche Kompetenz und Herzensbildung gehen hier Hand in Hand.

Fotoprojekt

Den Auftakt für diese mehrjährige Serie machen die aktuellen zehn Lehrlinge des Bergergut. Die Mühlviertler Fotografin Anika Ecker hat sie für die Porträts vor die Linse geholt. Die Galerie kann sowohl vor Ort im Hotel als auch online bewundert werden – ein klares Zeichen dafür, dass Gastronomieberufe Zukunft haben und mit Stolz ausgeübt werden sollten.

(PA/red)