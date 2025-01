Film ab für Popcorn-Milkshake von Five Guys

Ab sofort können Filmfans und Genussliebhaber auch in Österreich den Popcorn-Milkshake von Five Guys genießen – eine süße Hommage an den klassischen Kino-Snack. Mit einer Mischung aus echtem Popcorn, süßem Popcornsirup und der cremigen Five Guys Milchshake-Basis ergänzt dieser Shake das bestehende Sortiment um ein saisonales Highlight. Angeboten wird er bis zum 31. März 2025 in allen österreichischen Filialen zum Preis von 7 € für 0,4 Liter im Becher bei Abholung bzw. Bestellung im Restaurant.

Ein durchdachtes Produkt

Der Popcorn-Milkshake ist nicht nur ein Genussprodukt, sondern auch ein wirtschaftlich rentables Zuckerl. Mit einem Literpreis von 17,50 € positioniert sich der Shake im Premiumsegment. Durch die Verwendung der bereits etablierten Milkshake-Basis bleiben Produktionsaufwand und Logistik schlank. Dieses Rezept generiert bei geringen Zusatzkosten pro Portion eine hohe Marge. Die zeitlich begrenzte Verfügbarkeit schafft darüber hinaus ein Gefühl der Exklusivität und kurbelt den Verkauf an.

Qualität und Transparenz

Der Milkshake wird aus Zutaten wie Magermilch, Obers und Popcornsirup hergestellt. Die Rezeptur entspricht den Anforderungen der modernen Gastronomie. Mit 184 kcal pro 100 ml, 9,4 g Fett und 20 g Zucker ist der Shake ein gehaltvolles Angebot, das als Genussmoment positioniert wird. Zusätzlich punktet der Shake durch Individualisierungsoptionen: Kunden können aus über 1.000 Mix-in-Kombinationen wählen, darunter Oreo, Biscoff oder Salzkaramell – ohne zusätzliche Kosten. Es wird empfohlen, maximal drei Geschmäcker zu kombinieren.

Social Media Marketing

Five Guys Österreich vertraut auf die Social Media- und Influencer Agentur Follow Austria, um das Produkt für ihre Zielgruppe schmackhaft zu machen. Beim Popcorn-Milkshake wird der Bezug zum Kinoerlebnis hervorgekehrt, um Glücksgefühle beim Konsumenten zu erzeugen.

Five Guys Standorte

Der Popcorn-Milkshake ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie Systemgastronomie innovative Konzepte umsetzen kann, um den Umsatz zu steigern und Kunden ein einzigartiges Erlebnis zu bieten. Das Produkt ist in allen österreichischen Filialen erhältlich, darunter:

Wien : Graben (Flagship-Store)

: Graben (Flagship-Store) Wien: Millennium City

Neben der Vor-Ort-Abholung bieten Lieferdienste wie Foodora, Wolt und Lieferando Alternativen zum Direkteinkauf im Restaurant.

(PA/red)