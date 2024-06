Die besten Schanigärten & Freizeitprojekte Wiens

Der Sommer naht, der Wiener Tourismus boomt. Zum Beginn der Saison lud die Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Wien am gestrigen Dienstagabend zum traditionellen Sommerfest. Als Höhepunkt der Veranstaltung galt die Verleihung der begehrten Branchenpreise „Goldener Schani“ für die schönsten Schanigärten, sowie der Preis „Goldene Jetti“ für die beindruckendsten Freizeitmöglichkeiten in der Hauptstadt. Die Sieger der verschiedenen Kategorien wurden nach einem öffentlichen Online-Voting von einer renommierten Jury aus Wirtschaft, Verwaltung, Design und Architektur auserkoren.

„Goldener Schani“

Der „Goldene Schani“ wurde in vier unterschiedlichen Kategorien vergeben – allerdings zeichneten sich insgesamt sechs Sieger ab, da es in zwei Kategorien gleich jeweils zwei Erstplatzierte gab.

So teilten sich „La Gioia-Patisserie“ (Linzer Straße 414A; 1140 Wien) und das „Napoleon Wien“ (Kagraner Platz 33, 1220 Wien) den ersten Platz in der Kategorie „Klassische Schanigärten“.

Die Preise für die besten Schanigärten „Im Grünen“ sicherten sich das „s´Pfiff“ (Rathstraße 4, 1190 Wien) und das „Sperling im Augarten“ (Obere Augartenstraße 1, Haupttor 1020 Wien).

Bei den „Versteckten Juwelen“ setzte sich mit dem „ZentRuhm“ (Schreyvogelgasse 4-6, 1010 Wien) ebenfalls ein neuer Geheimtipp durch.

Die „Cayo Coco Bar“ am gerade erst eröffneten Hoxton Hotel (Rudolf Sallinger Platz 1; 1030 Wien) konnte schließlich in der Kategorie „Über den Dächern“ überzeugen.

„Wien ist international eine der wichtigsten Tourismusstädte. Dieser Erfolg beruht auf der hohen Erlebnis-Qualität, die wir unseren Gästen bieten können“, ist Markus Grießler, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft, überzeugt: „Diesen Weg, den Wien eingeschlagen hat, werden wir auch weitergehen, denn gerade für Wien zählt: Klasse statt Masse. Die Preisträger von Schani und Jetti sind Aushängeschilder, absolute Vorzeigebetriebe. Die Branchenpreise sind zudem Publikumspreise und für die Betriebe eine Bestätigung für exzellente Leistung“, so Grießler.

„Goldene Jetti“

Die „Goldenen Jetti“ würdigt Unternehmen, die mit ihren innovativen, kreativen, außergewöhnlichen und erfolgreich umgesetzten Konzepten, Produkten, Veranstaltungen oder Einrichtungen das Wiener Freizeitangebot und somit die Lebensqualität in Wien wesentlich und nachhaltig bereichern. Namensgeberin für den Preis ist das Wiener Original „Jetti Tant“. Sie kümmerte sich einst in den Familien um die Freizeitgestaltung der Kinder.

Zwei Gewinner durften sich in diesem Jahr über den Preis freuen: In der Kategorie „Kultur & Erlebnis“ setzte sich mit dem „Ballsaal Wien“ eine besondere Attraktion an die Spitze der Wertung. Nach dem Vorbild großer Wiener Ballsäle der Jahrhundertwende, wie den legendären Sophien Sälen, öffnet der „Ballaal“ allen Tanzbegeisterten jeden Alters und Levels seine Pforten. An nahezu allen Tagen der Woche wird getanzt und gefeiert – egal ob Standard und Latein, Boogie und Swing oder Salsa.

Hoch hinaus führt der diesjährige Gewinner der Kategorie „Körper & Geist“: Mit „Urban Climbing – Kletter- und Boulder-Spots“ kann man Wien von seiner wohl aufregendsten Seite erkunden. Unter fachkundiger Anleitung geht es an die spannendsten Klettertouren und Boulder-Spots der Stadt. Mit dem Sportkletterführer können immer neue Touren bewältigt werden – für Einsteiger und erfahrene Aufsteiger.