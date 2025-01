46. Weltkongress für Rebe und Wein in Chișinău

Vom 16. bis 20. Juni 2025 wird Moldawien Gastgeber des 46. Weltkongresses für Rebe und Wein sein, begleitet von der 23. Generalversammlung der OIV (Internationale Organisation für Rebe und Wein). Dieses bedeutende Ereignis unterstreicht die Rolle Moldawiens als aufstrebende Weinregion und bietet eine Plattform, um nachhaltige Innovationen im Weinbau sowie zukunftsorientierte Technologien in der Önologie zu diskutieren.

Moldawien und seine Weinindustrie

Moldawien hat sich in den letzten Jahren durch seine Kampagne #10yearsofwinerevolution zu einem Vorreiter der nachhaltigen Weinproduktion entwickelt. Der Weinsektor trägt rund 3 % zum BIP bei und beschäftigt etwa jeden vierten Moldauer. Mit Investitionen in moderne Infrastruktur und Technologien, darunter ein revolutionäres KI-Projekt aus dem Jahr 2024, stärkt das Land seine Position als globaler Akteur im Weinsektor. Moldawische Weine werden inzwischen in über 70 Länder exportiert.

Erlebnisse für Kongressteilnehmer und Besucher

Der Kongress bietet nicht nur Fachwissen, sondern auch eine Gelegenheit, die einzigartige Weinkultur Moldawiens zu erleben. Geplant sind:

Besichtigungen von Weingütern , die moldawische Tradition und moderne Technologien verbinden.

, die moldawische Tradition und moderne Technologien verbinden. Weinverkostungen , die die Vielfalt und Qualität moldawischer Weine präsentieren.

, die die Vielfalt und Qualität moldawischer Weine präsentieren. Networking-Veranstaltungen, die den Austausch zwischen internationalen Experten fördern.

Besucher können zudem die kulturellen und historischen Highlights der Hauptstadt Chișinău entdecken.

Wissenswertes über Moldawien

Moldawien ist bekannt für seine beeindruckenden Weinkeller, die eine Verbindung von Geschichte und moderner Technologie darstellen. Der berühmte Weinkeller von Milestii Mici mit seinen endlosen unterirdischen Gängen beherbergt den weltweit größten Weinvorrat und bietet Besuchern eine einzigartige Gelegenheit, die reiche Weinkultur des Landes hautnah zu erleben. Ebenso faszinierend ist Cricova, eine weitere prestigeträchtige Weinkellerei, die für ihre exzellenten Schaum- und Stillweine geschätzt wird.

Neben den Weinkellereien begeistert Moldawien mit historischen Klöstern, die tief in die Landschaft eingebettet sind. Klöster wie Orheiul Vechi erzählen von der spirituellen und kulturellen Geschichte des Landes und bieten atemberaubende Ausblicke auf die umliegenden Weinberge. Diese Mischung aus Natur, Geschichte und Spiritualität macht Moldawien zu einem besonderen Ziel für Kulturliebhaber.

Empfehlenswerte Hotels in Chișinău

Radisson Blu Leogrand Hotel : Ein modernes 5-Sterne-Hotel im Zentrum von Chișinău mit erstklassigen Annehmlichkeiten und exzellenter Gastronomie.

: Ein modernes 5-Sterne-Hotel im Zentrum von Chișinău mit erstklassigen Annehmlichkeiten und exzellenter Gastronomie. BERD’S Design Hotel: Ein Boutique-Hotel, das modernes Design mit moldawischen Kunstwerken verbindet und einen luxuriösen Aufenthalt verspricht.

Reiseziel für Weinliebhaber

Der 46. Weltkongress für Rebe und Wein wird nicht nur die Weinindustrie Moldawiens ins Rampenlicht rücken, sondern auch das Land als Reiseziel für Weinliebhaber und Fachleute gleichermaßen etablieren. Moldawien verbindet Tradition, Innovation und Gastfreundschaft – eine unschlagbare Kombination für alle, die Wein und Kultur erleben möchten.

(PA/red)