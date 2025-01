4-Hauben-Küche zum “Barpreis” von Senn

Salzburgs Spitzengastronomie erhält ein neues Highlight: Andreas Senn, einer der besten Köche Europas, hat im Salzburger Gusswerk die SENNS.Bar eröffnet. Diese ergänzt sein mit zwei Michelin-Sternen und vier Gault&Millau-Hauben ausgezeichnetes SENNS.Restaurant. Das Konzept: hochkarätige Gerichte und innovative Cocktails in einer legeren Bar-Atmosphäre. Mit nur 20 Sitzplätzen, einem Industrial-Design und Einstiegspreisen ab acht Euro bietet die Bar eine zugängliche Alternative zum Gourmetmenü des Restaurants.

Andreas Senn – Haubenkoch

Andreas Senn, mehrfach ausgezeichnet und international anerkannt, hat sich als einer der innovativsten Köche Europas etabliert. Nach Stationen wie dem Schloss Fuschl und dem Ikarus in Hangar-7 eröffnete er 2015 das SENNS.Restaurant, das seitdem ein Mekka für Gourmets ist. Senn ist bekannt für seine kreative, moderne Küche, die traditionelle Zutaten auf innovative Weise neu interpretiert. Mit der Eröffnung der SENNS.Bar erweitert er sein Angebot um eine zwanglose Möglichkeit, seine Kochkunst à la carte zu genießen.

Thomas Kracher – Barchef

An Senns Seite steht Thomas Kracher, der neue Barchef der SENNS.Bar. Der talentierte Sommelier und Barkeeper bringt jahrelange Erfahrung in der gehobenen Gastronomie mit. Kracher, der zuvor in renommierten Häusern arbeitete, ist ein Experte für Wein und Cocktails. Mit einem Schwerpunkt auf Burgunder- und Bordeaux-Weinen sowie seiner kreativen Barkarte, die klassische und originelle Cocktails umfasst, prägt er das neue Lokal entscheidend mit.

Ein Konzept für Genießer

Die SENNS.Bar vereint die Spitzenküche des Restaurants mit einem entspannten Ambiente. Gäste können zwischen originellen Gerichten wie Steamed Buns oder Trüffel-Kreationen und innovativen Cocktails in fünf Geschmacksrichtungen wählen. “Die neue Bar soll ein Treffpunkt für alle sein – ob für ein Glas Wein, einen Cocktail oder einen kulinarischen Auszug aus unserer Küche”, betont Senn.

Geöffnet ist die Bar von Dienstag bis Samstag ab 18:30 Uhr. Sie verspricht Gästen eine ansprechende Kombination aus erstklassiger Gastronomie und Bar-Genuss.

(PA/red)