Zwischen Kulturgenuss und Naturerlebnis in Admont

Am Fuße der steirischen Alpen, eingebettet in die Landschaft des Nationalparks Gesäuse, liegt der Ort Admont – ein Reiseziel, das besonders in den ruhigeren Jahreszeiten Besucher mit Natur, Kultur und regionalem Genuss anzieht. Abseits des touristischen Trubels bietet die Region vielfältige Möglichkeiten zur aktiven Erholung und kulturellen Entdeckung.

Aktivangebote zu jeder Jahreszeit

Für Naturliebhaber bietet die Umgebung von Admont zahlreiche Freizeitmöglichkeiten: Ob beim Klettern, Kajakfahren oder Wandern im Sommer, oder bei Schneeschuhwanderungen und Rodeltouren im Winter – die alpine Landschaft lädt ganzjährig zu Bewegung und Erholung ein. Radwege und Wanderpfade führen durch den Nationalpark Gesäuse, der mit seiner ursprünglichen Natur als beliebtes Ziel für Aktivurlauber gilt. Auch der Herbst hat mit bunten Laubwäldern und klarer Bergluft seine Reize – nicht zuletzt für Fotografie-Enthusiasten.

Stift Admont

Ein kultureller Anziehungspunkt der Region ist das Benediktinerstift Admont. Das im 11. Jahrhundert gegründete Kloster beherbergt die größte Klosterbibliothek der Welt. Der barocke Bibliothekssaal mit prächtigen Fresken und kunstvollen Skulpturen gilt als architektonisches Highlight. Ergänzt wird das Angebot durch das Stiftsmuseum, das klassische und zeitgenössische Kunst in wechselnden Ausstellungen zeigt. Besucher erhalten so einen umfassenden Einblick in Geschichte, Religion und moderne Kulturströmungen. Gerade in den ruhigeren Herbst- und Wintermonaten bietet das Kloster eine besondere Atmosphäre: Die Stille der Umgebung und der Blick auf verschneite Berggipfel machen den Besuch zu einem besinnlichen Erlebnis.

Naturraum Gesäuse

Nur wenige Kilometer vom Ortszentrum entfernt liegt der Nationalpark Gesäuse. Die Region ist bekannt für ihre markanten Felsformationen, wilden Gewässer und dichten Wälder. Der Park bietet geschützten Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten und ist ein beliebtes Ziel für Wanderungen und Naturbeobachtungen. In der kalten Jahreszeit verwandelt sich das Gebiet in eine winterliche Landschaft, die zu Langlauf, Spaziergängen oder einfach zum Innehalten einlädt.

Hotel Spirodom

Als Unterkunft für Gäste der Region empfiehlt sich das Hotel Spirodom in Admont. Das Haus verbindet moderne Architektur mit alpinem Flair und bietet nach aktiven Tagen Raum zur Erholung. Gäste können im hauseigenen Wellnessbereich entspannen oder sich im Restaurant mit regionalen Speisen verwöhnen lassen. Für Herbst und Winter bietet das Hotel ein spezielles Paket: Zwei Übernachtungen, ein mehrgängiges Abendessen, der Eintritt ins Stift Admont inklusive Bibliotheksbesuch sowie die Nutzung des Wellnessbereichs sind Teil des Angebots. Damit richtet sich das Hotel an Reisende, die Kultur, Natur und Entspannung miteinander verbinden möchten.

