Zwischen Gipfeln und Wäldern am Ortler

Ende August stand das Stilfserjoch ganz im Zeichen der Radbegeisterten: Der traditionelle Radtag lockte Sportlerinnen und Sportler aus vielen Ländern auf die berühmte Passstraße mit ihren 48 Kehren. Wer dabei den idealen Ausgangspunkt suchte, fand ihn im Hotel Cevedale in Sulden – einem Haus, das sich als Hotspot für Radfans und Naturliebhaber etabliert hat.

Ausgangspunkt für Rad-Highlights

Ob die legendäre Stilfser-Joch-Passstraße oder anspruchsvolle Trails im Hochgebirge – rund um Sulden finden ambitionierte Radfahrer Touren, die an Kondition und Technik gleichermaßen fordern. Das Cevedale liegt mitten in dieser Kulisse und bietet perfekte Voraussetzungen für sportliche Gäste.

Wer es gemächlicher angehen möchte, radelt auf leichteren Straßen durch Almwiesen oder folgt den familienfreundlichen Wegen entlang der Suldenbachauen. So wird die Region zum Erlebnis für alle Generationen.

Das Hotel verbindet alpine Ursprünglichkeit mit modernem Komfort. Holz, Naturstein und Lederdetails prägen das Interieur, ergänzt durch restaurierte Möbel aus dem historischen Gampenhof. 25 Zimmer und vier Suiten öffnen sich zur Sonnenseite und geben den Blick frei auf Ortler, Cevedale und Königsspitze. Das Ambiente ist geprägt von Weite und Ruhe – ideal, um nach sportlichen Stunden Kraft zu schöpfen.

Wander- und Wohlfühlzeit

Auch abseits der Radwege lockt der Nationalpark Stilfserjoch. Auf über 115 Kilometern markierter Wege können Gäste den Spätsommer in seiner intensivsten Form erleben – mit klarer Luft, goldenen Lärchen und alpinen Panoramen.

Wer danach Entspannung sucht, findet sie im Wellnessbereich des Cevedale: Zirm-Sauna, Bio-Kräutersauna, Dampfbad und Whirlpool öffnen den Blick in die Bergwelt und sorgen für wohltuende Ruhe.

Infos: www.hotel-cevedale.com

(PA/red)