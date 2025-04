Zloam als tierfreundliches Ferienziel

Das steirische Salzkammergut gilt nicht nur als malerische Naturkulisse für Erholungssuchende – es bietet auch ideale Bedingungen für einen Urlaub mit dem Vierbeiner. Besonders hundefreundlich präsentiert sich dabei das Narzissendorf Zloam, ein Ferienresort oberhalb des Grundlsees, das Mensch und Tier gleichermaßen willkommen heißt.

Viel Platz zum Toben und Entdecken

Was das Narzissendorf besonders auszeichnet, ist der großzügige Raum – im wörtlichen wie übertragenen Sinn. Umgeben von Wiesen, Wäldern und Wanderwegen, bietet das Areal sowohl im Sommer als auch im Winter zahlreiche Möglichkeiten für Aktivitäten mit Hund. In der warmen Jahreszeit laden umliegende Seen zum Baden ein – vielerorts auch für Hunde erlaubt. Im Winter lassen sich Schneewanderungen direkt vom Ferienhaus aus unternehmen.

Für den Aufenthalt stehen voll ausgestattete Apartments und Ferienhäuser zur Verfügung, in denen auch tierische Gäste auf ihre Kosten kommen. Ein eigens eingezäuntes Hundegelände mit 1.400 m², Waldstück und Spielmöglichkeiten sowie hundefreundliche Extras wie ein böllerfreier Jahreswechsel ergänzen das Angebot.

Inklusivpaket für Vierbeiner

Das Narzissendorf geht in puncto Tierfreundlichkeit noch einen Schritt weiter: Mit einem Hunde-Inklusivpaket wird bereits bei der Anreise für Komfort gesorgt – inklusive Begrüßungsleckerli, Gassisackerln, Hundedecke, Dusche mit Handtüchern, Schlafplatz sowie Futter- und Wasserschüssel im Quartier. Auch im Restaurant „Zloam Wirt“ sind Hunde gern gesehene Gäste, ebenso wie im Dorfladen, wo es hochwertige Produkte für Hunde zu kaufen gibt.

Regelmäßig finden zudem Workshops rund um die Methode Tellington TTouch® statt – ein Zusatzangebot für Gäste, die ihrem Hund auch im Urlaub etwas Gutes tun möchten. Für seine umfassende Tierfreundlichkeit wurde das Narzissendorf Zloam jüngst mit dem Pfotencheck-Siegel ausgezeichnet.

